«Запрет – катастрофа»: Психолог рассказала, как родителям реагировать на манипуляции детей

Запрет со стороны родителей может восприниматься ребенком как катастрофа, именно поэтому необходимо внимательно отслеживать поведение детей, чтобы избежать несчастных случаев, заявила психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН.

Ранее стало известно, что в Якутске семиклассник покончил с собой, после того как родители не дали ему 50 тысяч рублей на новый компьютер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. На своей страничке в соцсети погибший называл себя «мальчиком-майнкрафтером». Таранова объяснила, что подобный запрет в определенных условиях действительно может восприниматься ребенком как катастрофа.

«Золотая середина для каждого ребенка индивидуальна. Одни и те же дети по-разному реагируют на запрет со стороны родителей. Но это не что-то спонтанное и неожиданное, есть определенный путь, который ребенок прошел во взаимодействии с родителями и в своем развитии, что проявляется при столкновении с триггером в виде запрета, который ребенком воспринимается как катастрофический. Не стоит забывать, что у детей это может быть демонстративно, манипуляция, чтобы родители поняли, кто главный. Когда все это озвучивается в СМИ, дети видят варианты, как можно добиться своего. В силу своей незрелости они идут на этот шаг, они не до конца осознают последствия. Нужно на каждом этапе быть внимательным к ребенку, к подростку, отслеживать, что с ним происходит», - объяснила она.