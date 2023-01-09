«Запрет – катастрофа»: Психолог рассказала, как родителям реагировать на манипуляции детей
Ирина Таранова в эфире НСН призвала родителей внимательно отслеживать поведение ребенка, чтобы избежать несчастных случаев.
Запрет со стороны родителей может восприниматься ребенком как катастрофа, именно поэтому необходимо внимательно отслеживать поведение детей, чтобы избежать несчастных случаев, заявила психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН.
Ранее стало известно, что в Якутске семиклассник покончил с собой, после того как родители не дали ему 50 тысяч рублей на новый компьютер. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. На своей страничке в соцсети погибший называл себя «мальчиком-майнкрафтером». Таранова объяснила, что подобный запрет в определенных условиях действительно может восприниматься ребенком как катастрофа.
«Золотая середина для каждого ребенка индивидуальна. Одни и те же дети по-разному реагируют на запрет со стороны родителей. Но это не что-то спонтанное и неожиданное, есть определенный путь, который ребенок прошел во взаимодействии с родителями и в своем развитии, что проявляется при столкновении с триггером в виде запрета, который ребенком воспринимается как катастрофический. Не стоит забывать, что у детей это может быть демонстративно, манипуляция, чтобы родители поняли, кто главный. Когда все это озвучивается в СМИ, дети видят варианты, как можно добиться своего. В силу своей незрелости они идут на этот шаг, они не до конца осознают последствия. Нужно на каждом этапе быть внимательным к ребенку, к подростку, отслеживать, что с ним происходит», - объяснила она.
Со своей стороны, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья РАМН, президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный подчеркнул, что здоровый ребенок не будет прибегать к таким методам решения проблемы.
«Никогда попытка суицида не бывает без предшествующей патологической истории. Мы не знаем, что с этим ребенком было раньше. Нуждался ли он в помощи, была ли ему эта помощь оказана или нет. Ни один нормальный ребенок не будет сводить счеты с жизнью из-за подобных случаев. С ребенком что-то было не так. А этот случай просто стал триггером. С ним что-то было раньше, он либо не получал помощи вообще, либо получал ненадлежащую помощь», - заключил собеседник НСН.
К каждому классу в школе в России необходимо прикрепить психолога, это поможет выявлять на ранних этапах то, что происходит с ребенком и беспокоит его, сказал ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН.
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