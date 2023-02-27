«Играют в Пригожина»: Психолог объяснил культ ЧВК среди подростков
Массовые драки в ТЦ показали, насколько война начинает проникать в поры общества, сказал НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время, потому молодые люди начинают «играть в Пригожина», потому что само явление властью признается положительным, заявил социальный психолог Алексей Рощин в беседе с НСН.
Ранее участники новой подростковой субкультуры «ЧВК «Рёдан» устроили массовую драку в столичном торговом центре «Авиапарк». Стычки произошли и в других торговых центрах России. Отличительная особенность участников группировки - удлиненные черные волосы и черный паук с цифрой «4». Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства происшествия. Рощин считает, что среди молодежи сформировался милитаристский культ.
«Как говорится, посеешь ветер, пожнёшь бурю, это подходит к ситуации, потому что, с одной стороны, молодежи нечем заняться, с другой – идет интенсивная милитаристская пропаганда в стране. Говорят, что надо быть воинственными, быть покорителями, надо воевать, не надо быть мирным. Аббревиатура ЧВК стала максимально модной в последнее время. Молодые люди начинают, условно говоря, «играть в Пригожина», потому что само явление признается положительным властью. Раньше были и тимуровцы, и молодежные банды. Хочется «подвигов», вылить подростковую агрессию. Происходящее власти могут записать себе в «заслугу», потому что они борются с АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ), а ЧВК в некотором смысле противоположность. Это показывает насколько война начинает проникать в поры общества», - сказал Рощин.
Ранее директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников заявил НСН, что за молодежной группировкой ЧВК «Рёдан», сторонников которой задерживают в разных городах России, стоят западные кураторы.
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