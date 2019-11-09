«Не война же!» Почему в России умирают мужчины
Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН напомнила женщинам об эмоциональной хрупкости мужчин.
Росстат назвал регион России, в котором мужчин оказалось больше, чем женщин. Таким регионом стала Чукотка, сообщает «Российская газета». Однако оказалось, что и здесь мужчин оказалось не намного больше, 50,11 процента.
Почти равное количество мужчин и женщин зафиксировано еще в четырех регионах, но женщин в них все равно немного больше. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чеченская Республика, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
Уточняется, что в остальных российских регионах гендерный разрыв в пользу женщин составляет 6-10 процентов.
Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН сравнила дефицит мужского населения в России в начале XXI века с демографической ситуацией после Великой Отечественной войны, в ходе которой наша страна потеряла значительную часть мужчин.
«Это приводит к тому, что женщины начинают занимать руководящие должности, продвигать себя в социальной жизни. При этом женщины по своей природе не стремятся доминировать над мужчинами. Просто в социальной жизни проявляется естественный отбор и закон природы, который, как известно, не терпит пустоты. Когда освобождаются какие-то ниши, в которых у женщин нет достойной конкуренции, они эти ключевые позиции занимают. Этого не надо бояться и кричать: «Какой ужас! Какой кошмар!» Природа мудра и гуманна. Ниши, которые нужны социуму, но не заняты мужчинами, занимают женщины, чтобы не пустовали», - отметила собеседница НСН.
Семейный психолог заявила, что опасения по поводу движения России в сторону матриархата, преувеличены. Однако, обратила внимание на негативные условия жизни, которые вызывают сокращение числа мужского населения страны.
«Тема матриархата в России сильно преувеличена. Мальчиков в нашей стране рождается больше девочек. Для природы, к сожалению, мужчина - расходный материал. То, что женщин трудоспособного возраста остается больше, чем мужчин – повод задуматься о том, как мы перенапрягаем мужчин, уничтожаем, что они так быстро уходят из жизни. Ведь войны-то нет! Могу предположить, что у наших мужчин слишком много стрессов. По статистике, инфаркты и инсульты «помолодели». И это не женские болезни», - заявила эксперт.
Наталья Панфилова дала несколько советов прекрасной половине населения, которые помогут сберечь физическое и психологическое здоровье мужчин.
«Мужчины по-своему хрупкие существа. Мужчины лучше женщин переносят холод, голод, преодолевают физические трудности. Но они менее устойчивы к эмоциональным перегрузкам. Когда мужчина длительное время находится в стрессовой ситуации, тогда и случаются инфаркты и инсульты. Поэтому я бы рекомендовала женщинам никогда не испытывать мужчин на прочность и не сравнивать их с собой, не говорить мужчине, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации: «Почему ты не можешь этого выдержать? Я же выдерживаю!» Природа под это его не заточила. Мужчина же не спрашивает женщину, почему она не может перетаскивать мешки с песком или другие тяжести. Женщина не сдюжит. Так же и мужчина не приспособлен для длительных эмоциональных перегрузок. Надо помнить, что мы разные. Признание этой непохожести и позволяет паре существовать», - напомнила семейный психолог.
Ранее чайлд-фри, феминистка и политесса Татьяна Сухарева на пресс-конференции НСН призвала проверять женщин перед беременностью.
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