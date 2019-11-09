«Не война же!» Почему в России умирают мужчины

Росстат назвал регион России, в котором мужчин оказалось больше, чем женщин. Таким регионом стала Чукотка, сообщает «Российская газета». Однако оказалось, что и здесь мужчин оказалось не намного больше, 50,11 процента.

Почти равное количество мужчин и женщин зафиксировано еще в четырех регионах, но женщин в них все равно немного больше. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Чеченская Республика, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Уточняется, что в остальных российских регионах гендерный разрыв в пользу женщин составляет 6-10 процентов.

Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН сравнила дефицит мужского населения в России в начале XXI века с демографической ситуацией после Великой Отечественной войны, в ходе которой наша страна потеряла значительную часть мужчин.

«Это приводит к тому, что женщины начинают занимать руководящие должности, продвигать себя в социальной жизни. При этом женщины по своей природе не стремятся доминировать над мужчинами. Просто в социальной жизни проявляется естественный отбор и закон природы, который, как известно, не терпит пустоты. Когда освобождаются какие-то ниши, в которых у женщин нет достойной конкуренции, они эти ключевые позиции занимают. Этого не надо бояться и кричать: «Какой ужас! Какой кошмар!» Природа мудра и гуманна. Ниши, которые нужны социуму, но не заняты мужчинами, занимают женщины, чтобы не пустовали», - отметила собеседница НСН.