Демограф: Нацпроект по повышению рождаемости приведет к вымиранию России

«Есть две главные причины этого провала. Первое — это предельно низкая рождаемость и вступление во взрослый возраст тех малочисленных рождённых в 90-ые годы, которые уже фактически снизили на 40% число молодых людей в возрасте 20-30 лет. И коэффициент рождаемости низкий — условное число детей на одну женщину, и самих женщин мало. Фактически в следующем году будет 40% минус молодых женщин. Второе — абсолютно антидемографический смысл с элементами мошенничества самого нацпроекта демографии. Потому что там поставлены задачи, которые даже авантюрами нельзя назвать, они просто мошеннические! Президенту в самый первый пункт майского указа вписали, что у нас к 2024 году начнётся устойчивый рост населения. Хотя по подчиняющемуся тому же Минэкономразвития Росстату, у нас будет более полумиллиона минус естественный рост. Кто вписал президенту в указ эту строчку, из которой дальше следовали неадекватные меры? То есть, сам нацпроект становится, по сути, драйвером вымирания страны», — заключил демограф.

Выход из этой ямы есть, однако даже он при самой усердной работе над проблемой приведёт только к сохранению нынешней численности населения. И без переработки национального проекта здесь не обойтись, добавил Крупнов.