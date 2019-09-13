Демограф: Нацпроект по повышению рождаемости приведет к вымиранию России
Демограф рассказал НСН, как остановить падение численности населения в России.
Число россиян по итогам 2019 года сократится на 284,8 тысячи человек. Такой прогноз дали в Минэкономразвития. Это на треть больше, чем подразумевал план по достижению национальных целей развития, пишут «Известия», ознакомившиеся с прогнозом. В самом ведомстве отметили, что готовили документ, основываясь на данных Росстата. Согласно им, низкий вариант прогноза предполагал естественную убыль населения на 259,5 тысячи человек, средний — на 208,4 тысячи, а высокий — на 123,3 тысячи. Новая оценка Минэкономразвития стала более пессимистичной, чем самый худший прогноз.
Эти цифры стали прямым следствием двух причин, одна из которых на совести чиновников, готовивших данные для национального проекта по демографии, заявил в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Нацпроект, по его словам, изначально подготовили с неверными данными, искажающими всю демографическую картину в стране.
«Есть две главные причины этого провала. Первое — это предельно низкая рождаемость и вступление во взрослый возраст тех малочисленных рождённых в 90-ые годы, которые уже фактически снизили на 40% число молодых людей в возрасте 20-30 лет. И коэффициент рождаемости низкий — условное число детей на одну женщину, и самих женщин мало. Фактически в следующем году будет 40% минус молодых женщин. Второе — абсолютно антидемографический смысл с элементами мошенничества самого нацпроекта демографии. Потому что там поставлены задачи, которые даже авантюрами нельзя назвать, они просто мошеннические! Президенту в самый первый пункт майского указа вписали, что у нас к 2024 году начнётся устойчивый рост населения. Хотя по подчиняющемуся тому же Минэкономразвития Росстату, у нас будет более полумиллиона минус естественный рост. Кто вписал президенту в указ эту строчку, из которой дальше следовали неадекватные меры? То есть, сам нацпроект становится, по сути, драйвером вымирания страны», — заключил демограф.
Выход из этой ямы есть, однако даже он при самой усердной работе над проблемой приведёт только к сохранению нынешней численности населения. И без переработки национального проекта здесь не обойтись, добавил Крупнов.
«У нас идёт вымирание с 92-го года. Повернуть эту тенденцию вспять можно двумя способами: один быстрый, второй медленный — за 20 лет. Первое: срочно отменить и переработать полностью нацпроект. Второй вытекает из первого, потому что если мы его не переработаем, у нас не будет адекватной картины демографии. И второе — срочно увеличить число многодетных семей в ближайшие 20 лет в шесть раз. Только в этом случае мы получим хотя бы сохранение той численности населения, которая у нас есть», — резюмировал Крупнов.
Добавим, в качестве меры, стимулирующей на установление тренда многодетности, общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей. Аналогичная мера, напомним, действовала в СССР с 1941 года и вплоть до распада страны. Тогда платить за бездетность обязывали мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Юрий Крупнов в ходе пресс-конференции НСН на эту тему предложил снизить этот возрастной ценз до 18 лет. О том, к чему может привести такая мера «карательной демографии», читайте в материале НСН.
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