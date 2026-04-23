В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия, чего не было со времен пандемии коронавируса. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на «Всероссийский телефон доверия для женщин», за 2025 год на линию поступило почти 24 тысячи обращений. По данным исследования, с января по декабрь их число выросло на 40%. В каждом пятом случае женщины подвергаются насилию более 10 лет, 80% обратившихся сталкивались именно с физическим насилием. При этом 83% пострадавших не идут в полицию. Панфилова связала тенденцию с ростом общего уровня тревожности.

«Сейчас непростые времена, уровень тревожности растет. Общая ситуация в мире, конечно, влияет на стабильность в обществе. Ковидное время тоже раскачало семью. Какие-то семьи тогда порушились. Сейчас мы наблюдаем "хвосты" того, что началось чуть раньше. Нельзя забывать, что есть сезоны, когда все так или иначе обостряется. Кроме того, раньше было довольно много разных разгрузочных вещей, например, люди могли полететь за границу отдыхать, выбрать разные способы отвлечения друг от друга и острой ситуации. Сейчас этого все меньше, эти ограничения тоже влияют на то, что люди не могут воспользоваться привычными точками опоры. Это приводит к определенной эскалации в отношениях», - объяснила она.