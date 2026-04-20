Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процедура развода в России должна быть «более гуманной», ее слова приводят «Ведомости». В качестве примера хорошей практики Матвиенко привела «неделю тишины» перед абортом в России, когда женщина проходит консультации с психологами и врачами. Она также отметила что во Франции и Великобритании процедура развода занимает как минимум два года, «а то и больше». Каденова уточнила, что медиация не всегда помогает сохранить брак.

«Медиация – процедура добровольная, она необязательная. Как договорятся. В момент медиации или после нее могут лечь в основу какие-то документы с выполнением каких-то обязательств, о которых они договорились. Но если вдруг кто-то передумает, эта медиация теряет свой смысл. Не всегда после медиации люди остаются и сохраняют свой брак, редко такое бывает. В большинстве случаев медиация применяется, чтобы договориться о каких-то условиях добровольно без принуждения судебной власти. В психологической, а не юридической медиации возможно сохранить брак, но для этого семейная пара должна иметь обоюдное решение и желать найти новые сценарии взаимоотношений. Обычно брак расторгают, когда люди не меняют свой сценарий и продолжают жить в старых шаблонах. Если медиатор находит инструмент понимания, что можно что-то изменить и построить снова, то это только психологическая медиация», - объяснила она.

Собеседница НСН добавила, что по возможности всегда выступает против разводов.

«Я как раз из той когорты адвокатов, которые за сохранение брака. Всегда в этом случае рассматриваю интерес детей. Если ребенок потом будет воспитываться в неполноценной семье или с другим неродным родителем, у него будет кризис. Любой ребенок – будущий взрослый, получается кризис в обществе. Когда люди приходят в коллегию адвокатов и ставят вопрос о разводе, если мы видим, что не за что зацепиться, проводим медиацию. Например, чтобы определение места жительства ребенка происходило бесконфликтно. Иногда люди говорят, что хотят сохранить брак. Тогда мы уходим в медиацию и в 99% случаев сохраняются браки, но это долгая работа», - рассказала Каденов.