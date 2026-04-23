Суд признал банкротом компанию с долей мужа Блиновской

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Оливия групп», половина которой принадлежит Алексею Блиновскому — супругу блогера Елены Блиновской. Решение принято по заявлению налоговой службы из-за задолженности перед бюджетом в размере чуть более 11 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Суд ввел в отношении компании конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В реестр требований кредиторов включили долги по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, НДС, торговому сбору и транспортному налогу.