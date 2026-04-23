Пока что старение населения опережает масштабы роботизации. Об этом НСН рассказал Директор Центра изучения стабильности и рисков Высшей школы экономики Андрей Коротаев.

Гендиректор компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг будет отслеживать каждое действие сотрудников, чтобы затем их заменить на нейросети, пишет Reuters. Компания собирается записывать каждое нажатие клавиш сотрудников, чтобы потом обучить новые модели искусственного интеллекта. Тем временем в Индии швейные фабрики уже крепят работникам на головы камеры и снимают весь рабочий процесс, чтобы на основе полученных данных обучать ИИ. Коротаев раскрыл, стоит ли людям уже бояться их полной замены роботами.

«Эти страхи идут с 60-х годов прошлого века. Роботизация вообще-то идет уже давно, однако пока никто людей не заменил. Роботизация происходит на фоне сокращения численности трудоспособного населения. В России оно сокращается, в Китае оно сокращается вообще на 10 миллионов человек в год. Поэтому, я боюсь, что вся китайская роботизация пока по масштабам не дотягивает до масштабов депопуляции работоспособного населения Китая. Пока силы депопуляции и старения населения оказывались сильнее. У нас, наоборот, была тенденция к росту потребности в рабочей силе», - отметил он.