Двойник «Субстанции»? Как фильм «Сахарин» вписался в тренд на боди-хорроры
Евгений Баженов заявил НСН, что новый боди-хоррор точно соберет свою публику в российских кинотеатрах, так как есть контингент, который ходит только на ужастики.
Внимание боди-хоррору «Сахарин» уже обеспечено тем, что он паразитирует на успехе «Субстанции», однако большую роль сыграет то, какой будет его рекламная компания. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
В сети активно обсуждают новый боди-хоррор, который многие критики и зрители уже окрестили «духовным наследником» «Субстанции» 2024 года. Речь идет о фильме «Сахарин» (Saccharine). Его премьера прошла на фестивале «Сандэнс» в январе 2026 года. В российских кинотеатрах картина появится 30 июля. Баженов раскрыл, побегут ли россияне на новинку из-за сходства с «Субстанцией».
«Я, к сожалению, не видел трейлера, но паразитирование на других популярных франшизах и фильмах - это в 90% случаев идет на пользу фильму. В России есть определенный сегмент граждан, которые ходят именно на ужастики. В «Субстанции» была очень хорошая рекламная компания и любимая всеми актриса. Плюс фильм хорошо раскрутили в соцсетях. Если у этого фильма, кроме паразитирования на известном бренде, будет что-то еще, какой-то тренд в TikTok, или среди зрителей, тогда все будет замечательно с прокатом. До проката доходит не так много картин, чтобы выбирать», - рассказал он.
При этом собеседник НСН отметил, что последнее время действительно наблюдается тренд на фильмы подобного жанра.
«Я не знаю, повлияла ли на это «Субстанция», но, действительно, есть ощущение, что боди-хорроров стало чуть больше. Потом выходил весьма громкий фильм «Одно целое». Раньше фильмы в этом жанре были редкими, разве что семейка Кроненбергов постоянно выпускала фильмы в этом жанре. Так что сейчас уже идет всплеск боди-хорроров», - подытожил он.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскрыл НСН, что поп-король Майкл Джексон - культовая личность, и байопик о его жизни легко окупится в мировом прокате. Картина «Майкл» выходит в мировой прокат с 24 апреля.
