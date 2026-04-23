«Я, к сожалению, не видел трейлера, но паразитирование на других популярных франшизах и фильмах - это в 90% случаев идет на пользу фильму. В России есть определенный сегмент граждан, которые ходят именно на ужастики. В «Субстанции» была очень хорошая рекламная компания и любимая всеми актриса. Плюс фильм хорошо раскрутили в соцсетях. Если у этого фильма, кроме паразитирования на известном бренде, будет что-то еще, какой-то тренд в TikTok, или среди зрителей, тогда все будет замечательно с прокатом. До проката доходит не так много картин, чтобы выбирать», - рассказал он.

При этом собеседник НСН отметил, что последнее время действительно наблюдается тренд на фильмы подобного жанра.

«Я не знаю, повлияла ли на это «Субстанция», но, действительно, есть ощущение, что боди-хорроров стало чуть больше. Потом выходил весьма громкий фильм «Одно целое». Раньше фильмы в этом жанре были редкими, разве что семейка Кроненбергов постоянно выпускала фильмы в этом жанре. Так что сейчас уже идет всплеск боди-хорроров», - подытожил он.

