Есть куда идти: Буцкая рассказала о помощи жертвам домашнего насилия
В работе кризисных центров налажено взаимодействие с представителями МВД: это облегчает процесс оформления заявлений в полицию и расследования инцидентов, сказала НСН Татьяна Буцкая.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила НСН, что в России решена проблема того, куда может пойти жертва домашнего насилия.
Сенатор Андрей Клишас в интервью РБК заявил, что в России пока нет общепризнанного подхода к борьбе с домашним насилием. Он усомнился в эффективности штрафов и тюремного заключения: такие меры не решают проблему, а лишь создают новые сложности для семьи. Буцкая отметила, что столкнувшаяся с домашнем насилием женщина может обратиться в кризисный центр в любое время дня и ночи.
«Когда возникает ситуация домашнего насилия, оставаться под одной крышей с агрессором категорически нельзя. В этот момент женщина чаще всего задаётся вопросом: "А куда идти?" — и не находит ответа. Сегодня у нас есть решение: на портале Госуслуг доступен телефон круглосуточной "горячей линии". Позвонив, женщина может получить консультацию, а затем — направление в ближайший кризисный центр. В Москве действует несколько таких учреждений, в том числе специализированный центр для несовершеннолетних девушек: ведь каждая ситуация уникальна и требует индивидуального подхода. Помощь предоставляется вне зависимости от прописки и регистрации. Кризисный центр — это безопасное убежище, куда можно обратиться в любое время суток, даже без документов. Здесь женщине оказывают комплексную поддержку: предоставляют временное жильё и питание, обеспечивают консультации психологов и юристов», — сказала собеседница НСН.
«В работе кризисных центров налажено взаимодействие с представителями МВД: это облегчает процесс оформления заявлений в полицию и расследования инцидентов. После фиксации правонарушения начинается следующий этап — выстраивание новой жизненной траектории, предполагающей отделение от человека, причиняющего боль. В отдельных случаях возможна даже организация переезда в другой регион. Действующая система доказала свою эффективность и действительно спасает жизни. Однако наша цель — не просто реагировать на последствия, но и предотвращать подобные ситуации. Стоит отметить, что кризисные центры не переполнены — это говорит о том, что проблема, хотя и остаётся актуальной, не приобрела масштаб эпидемии. Тем не менее работа продолжается: мы решаем уже выявленные случаи, но понимаем, что вокруг ещё немало нерешённых вопросов. Тем не менее ключевые ситуации взяты под контроль», — добавила депутат.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять.
