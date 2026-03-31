По ее словам, кризисные центры в России не переполнены — это говорит о том, что проблема, хотя и остаётся актуальной, не приобрела масштаб эпидемии.

«В работе кризисных центров налажено взаимодействие с представителями МВД: это облегчает процесс оформления заявлений в полицию и расследования инцидентов. После фиксации правонарушения начинается следующий этап — выстраивание новой жизненной траектории, предполагающей отделение от человека, причиняющего боль. В отдельных случаях возможна даже организация переезда в другой регион. Действующая система доказала свою эффективность и действительно спасает жизни. Однако наша цель — не просто реагировать на последствия, но и предотвращать подобные ситуации. Стоит отметить, что кризисные центры не переполнены — это говорит о том, что проблема, хотя и остаётся актуальной, не приобрела масштаб эпидемии. Тем не менее работа продолжается: мы решаем уже выявленные случаи, но понимаем, что вокруг ещё немало нерешённых вопросов. Тем не менее ключевые ситуации взяты под контроль», — добавила депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять.

