«Перенацелим ракеты»: Что ждет Финляндию после размещения у себя «ядерки»
Виктор Соболев раскрыл НСН, что от размещения на территории Финляндии ядерного оружия в мире его не прибавится, однако самим финнам тогда спать спокойно не стоит.
Финляндия сама подставила себя под удар, готовясь разместить на своей территории ядерное оружие, теперь Россия просто перенацелит туда свои ракеты. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Правительство Финляндии внесло в парламент страны предложение о разрешении ввоза и хранения ядерного оружия «в связанных с обороной ситуациях», сообщило Минобороны страны. При этом там подчеркнули, что Финляндия останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Соболев раскрыл, что никакой угрозы для России в этом нет, а финны сами подставились.
«Они у себя хотят разместить ядерное оружие и при этом они приверженцы этого договора. Как это понимать? Это дипломатическое словоблудие. Если они разместят у себя ядерное оружие, то его в мире не прибавится и не убавится. Все равно оно есть только у Франции и Великобритании. Если французы хотят разместить свое ядерное оружие на территории Финляндии, пусть размещают. Но в случае конфликта они могут по своей территории получить ядерный удар. Они сами для себя создали серьезную опасность. Будем иметь это в виду и перенацелим наши ракеты средней дальности, в том числе и на Финляндию. А так бы никогда в жизни на них никто бы не покусился, тем более ядерным оружием. Думаю, ракет и тактического оружия нам хватит для удара по ним», - рассказал он.
Ранее депутат Госдумы от Калиниградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник раскрыл НСН, что странам НАТО следовало бы сделать выводы из развития иранского конфликта и не наращивать уровень эскалации в Балтийском море, поскольку Россия при случае может нанести удар по противнику в целях защиты.
