«Они у себя хотят разместить ядерное оружие и при этом они приверженцы этого договора. Как это понимать? Это дипломатическое словоблудие. Если они разместят у себя ядерное оружие, то его в мире не прибавится и не убавится. Все равно оно есть только у Франции и Великобритании. Если французы хотят разместить свое ядерное оружие на территории Финляндии, пусть размещают. Но в случае конфликта они могут по своей территории получить ядерный удар. Они сами для себя создали серьезную опасность. Будем иметь это в виду и перенацелим наши ракеты средней дальности, в том числе и на Финляндию. А так бы никогда в жизни на них никто бы не покусился, тем более ядерным оружием. Думаю, ракет и тактического оружия нам хватит для удара по ним», - рассказал он.

Ранее депутат Госдумы от Калиниградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник раскрыл НСН, что странам НАТО следовало бы сделать выводы из развития иранского конфликта и не наращивать уровень эскалации в Балтийском море, поскольку Россия при случае может нанести удар по противнику в целях защиты.