Визит принца Гарри в Киев связали с борьбой за британский трон

Визит принца Гарри на Украину может быть связан с его стремлением усилить позиции в борьбе за британский престол на фоне болезни короля Карла III. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, представитель Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его оценке, активизация публичной и внешнеполитической деятельности принца объясняется состоянием здоровья действующего монарха. Самонкин отметил, что в подобных условиях в Великобритании может усиливаться внимание к вопросу преемственности власти, а участие Гарри в международной повестке способно повысить его политический вес.