Визит принца Гарри в Киев связали с борьбой за британский трон
Визит принца Гарри на Украину может быть связан с его стремлением усилить позиции в борьбе за британский престол на фоне болезни короля Карла III. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, представитель Изборского клуба Юрий Самонкин.
По его оценке, активизация публичной и внешнеполитической деятельности принца объясняется состоянием здоровья действующего монарха. Самонкин отметил, что в подобных условиях в Великобритании может усиливаться внимание к вопросу преемственности власти, а участие Гарри в международной повестке способно повысить его политический вес.
Эксперт также связал поездку в Киев с более широким контекстом внешней политики Лондона. Он утверждает, что Великобритания сохраняет активную роль в поддержке украинских властей, в том числе на фоне смещения внимания США к Ближнему Востоку и разногласий внутри НАТО.
Кроме того, Самонкин заявил, что украинское руководство, по его мнению, заинтересовано в затягивании конфликта с Россией, рассчитывая на возможные политические изменения в США. В этих условиях Киев продолжает рассчитывать на военную помощь со стороны Великобритании, добавил он, передает «Радиоточка НСН».
