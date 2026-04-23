Адвокаты предложили бесплатно защищать Соловьева в споре с Боней

Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила о готовности организации бесплатно представлять телеведущего Владимира Соловьева в суде по возможному иску со стороны блогера Виктории Бони. Об этом она сообщила в комментарии NEWS.ru.

По ее словам, ассоциация намерена обеспечить полное юридическое сопровождение, включая подготовку возражений и необходимых процессуальных документов. Архипова отметила, что поддерживает позицию Соловьева в возникшем конфликте.