Адвокаты предложили бесплатно защищать Соловьева в споре с Боней
Глава Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова заявила о готовности организации бесплатно представлять телеведущего Владимира Соловьева в суде по возможному иску со стороны блогера Виктории Бони. Об этом она сообщила в комментарии NEWS.ru.
По ее словам, ассоциация намерена обеспечить полное юридическое сопровождение, включая подготовку возражений и необходимых процессуальных документов. Архипова отметила, что поддерживает позицию Соловьева в возникшем конфликте.
Поводом для спора стали высказывания телеведущего в адрес Бони после ее обращения к президенту России Владимиру Путину. Соловьев резко раскритиковал блогера, в том числе за ее заявления о внутренних делах страны, сделанные из-за рубежа, и выступил с предложением признать ее иностранным агентом.
В ответ Боня опубликовала видеообращение, в котором сообщила о намерении обратиться в суд с иском против Соловьева, передает «Радиоточка НСН».
