Харуки Мураками написал новый роман
Японский писатель Харуки Мураками написал новый роман. Как сообщает издательство Shinchosha («Синтёся»), произведение называется «История Кахо».
Новое произведение посвящено 26-летней писательнице Кахо, которая занимается книгами в картинках. В издательстве отметили, что это первый роман Мураками, в котором центральным персонажем стала женщина.
В продажу «История Кахо» поступит 3 июля. Также роман будет доступен в электронной версии.
Ранее на аукционе «Литфонда» за 1,6 млн рублей было продано первое издание романа писателя Льва Толстого «Война и мир», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
