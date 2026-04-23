Россияне массово потеряли доступ к турецкого приложению Ишбанка

Российские клиенты крупнейшего частного банка Турции İş Bankası на этой неделе столкнулись с массовой блокировкой доступа к мобильному приложению, при этом банковские карты продолжают работать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клиентов банка.

По их словам, система требует личного визита в отделение с актуальными документами — например, видом на жительство или разрешением на работу. Один из клиентов рассказал, что обнаружил блокировку утром у себя и супруги, при том что в приложение не заходил около недели. Он отметил, что рассчитывает решить вопрос после получения новой карты с обновленным ВНЖ, а также рассматривает вариант дистанционного обращения через менеджера.