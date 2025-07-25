Совместные компьютерные игры могут помочь укрепить отношения парам, если эти люди умеют проигрывать, объяснила в интервью НСН психолог Екатерина Каталина.

Британские СМИ ранее сообщили, что такие игры как Minecraft, Resident Evil и Silent Hill способны эмоционально сблизить партнёров лучше, чем просмотр сериалов. Каталина предупредила, что такой способ исправить отношения подойдет не всем.