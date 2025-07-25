Хорроры и обиды: Можно ли спасти отношения компьютерными играми
Увлечение играми должно быть обоюдным, при этом тем, кто не умеет проигрывать, лучше выбрать для сближения прогулки и фильмы, сказала в эфире НСН Екатерина Каталина.
Совместные компьютерные игры могут помочь укрепить отношения парам, если эти люди умеют проигрывать, объяснила в интервью НСН психолог Екатерина Каталина.
Британские СМИ ранее сообщили, что такие игры как Minecraft, Resident Evil и Silent Hill способны эмоционально сблизить партнёров лучше, чем просмотр сериалов. Каталина предупредила, что такой способ исправить отношения подойдет не всем.
«Да, действительно, подобный эффект есть, но такой досуг подходит не всем. Это может быть хорошим вариантом объединения пары, если вы оба этим увлекаетесь на равных или тому из вас, кто этим раньше не занимался, правда интересно попробовать научиться играть. Человеку, который будет учить играть, важно проявлять уважение, быть тактичным, терпеливым и готовым отвечать на вопросы новичка. Если партнер уже опытный игрок, важно понимать, что соревнование может привести к конфликтам и обидам. Если вы не умеете проигрывать, лучше заняться чем-то другим», - посоветовала психолог.
Каталина также предложила альтернативные способы сближения.
«Важно найти то, что будет интересно вам обоим. Кому-то достаточно просто поговорить по душам во время прогулки в парке, для кого-то больше подойдет экстремальный спорт, кто-то любит смотреть фильмы и обсуждать их. Ориентируйтесь на свои предпочтения и экспериментируйте», - заключила собеседница НСН.
Семейный психолог Наталья Панфилова ранее сообщила «Радиоточке НСН», что патологическая ревность не свойственна россиянам, которые склонны доверять своим партнерам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Kia отзовет в России около 80 тысяч кроссоверов Sportage
- Итальянского гимнаста ввели в кому после травмы на Универсиаде
- «АвтоВАЗ» уйдет в корпоративный отпуск до 17 августа
- Самолет S7 возвращается в аэропорт Новосибирска из-за неисправности
- Хорроры и обиды: Можно ли спасти отношения компьютерными играми
- Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум
- В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3
- Писатель Олег Рой призвал чаще экранизировать современную литературу
- Бастрыкин: В результате вторжения ВСУ погиб 331 житель Курской области
- Ракету «Союз» с двумя спутниками «Ионосфера-М» запустили с Восточного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru