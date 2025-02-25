Большинство россиян иногда скрывают свои покупки от партнеров
Порядка 75% опрошенных россиян признались, что иногда скрывают свои покупки от партнера, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса знакомств Mamba и логистического оператора СДЭК.
По данным опроса, 40% мужчин скрывают от партнеров покупки автозапчастей и других аксессуаров для авто, пряча их в гараже. Еще 28% мужчин скрывают покупки инструментов и товаров для дома. На третьем месте (27%) - одежда и обувь.
Больше половины россиянок признались, что иногда не рассказывают партнеру о новой туши или креме. Также 51% женщин скрывают приобретение одежды и обуви, еще 31% не рассказывают про покупку безделушек для дома.
Ранее психолог Екатерина Каталина рассказала в эфире НСН, как распознать зависимость от маркетплейсов и назвала три способа борьбы с пагубной привычкой.
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