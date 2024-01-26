Психолог призвала считаться с мнением ребенка от 10 лет и старше при разводе
Детский психолог Наталья Наумова заявила НСН, что родители в разводе могут мстить друг друга, используя ребенка.
Детский психолог Наталья Наумова в эфире НСН выразила мнение, что при разводе родителей обязательно нужно спрашивать мнение ребенка, если он старше 10 лет, чтобы не допустить манипуляций со стороны мамы или папы.
Ранее депутаты Госдумы предложили отобрать у детей право выбора при разводе родителей. Соответствующий законопроект они внесли в нижнюю палату парламента. Согласно документу, его авторы предлагают исключить из Семейного кодекса упоминание об обязательном учете мнения ребенка при разводе его родителей.
«Это неправильно, мнение ребенка имеет большое значение. Очень важно учитывать мнение ребенка после десятилетнего возраста, а уж тем более ребенка 12, 15, 17 лет. Я думаю, что подобная инициатива слишком жесткая. Ребенок растет, развивается, у него появляется свое мнение. Понятное дело, что мнение родителей нужно учитывать, но и про детей не надо забывать. Ребенку все же выбирать где и с кем ему жить, он лучше видит ситуацию внутри семьи, кто как к нему относится. 10 лет – тот возраст, когда ребенка уже сложно запугать, на него не могут сильно влиять родители. До 10 лет ребенка можно запугать очень сильно, но когда ребенок уже старше, он понимает, где добро, где зло и так далее», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в России распространены случаи, когда родители пытаются настроить ребенка против мамы или папы.
«Проблема настраивания ребенка родителями друг против друга есть. Они всегда хотят убедить ребенка остаться с ним или с ней, родители любят своих детей, но иногда бывает так, что родитель хочет оставить ребенка жить у себя не потому, что ему важен ребенок, а потому что он хочет отомстить маме или папе. Ребенок все равно обычно видит, искренне с ним общаются или нет», - заключила психолог.
Ранее стало известно, что больше половины россиян считают, что супруги могут считаться семьей только если у них есть ребенок, отмечает «Радиоточка НСН».
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