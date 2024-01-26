Психолог призвала считаться с мнением ребенка от 10 лет и старше при разводе

Ранее депутаты Госдумы предложили отобрать у детей право выбора при разводе родителей. Соответствующий законопроект они внесли в нижнюю палату парламента. Согласно документу, его авторы предлагают исключить из Семейного кодекса упоминание об обязательном учете мнения ребенка при разводе его родителей.

«Это неправильно, мнение ребенка имеет большое значение. Очень важно учитывать мнение ребенка после десятилетнего возраста, а уж тем более ребенка 12, 15, 17 лет. Я думаю, что подобная инициатива слишком жесткая. Ребенок растет, развивается, у него появляется свое мнение. Понятное дело, что мнение родителей нужно учитывать, но и про детей не надо забывать. Ребенку все же выбирать где и с кем ему жить, он лучше видит ситуацию внутри семьи, кто как к нему относится. 10 лет – тот возраст, когда ребенка уже сложно запугать, на него не могут сильно влиять родители. До 10 лет ребенка можно запугать очень сильно, но когда ребенок уже старше, он понимает, где добро, где зло и так далее», - сказала собеседница НСН.