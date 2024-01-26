В Госдуме предложили отобрать у детей право выбора при разводе родителей

Авторы инициативы — депутаты Олег Матвейчев, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Гусев, Иван Мусатов и Станислав Наумов — предложили переименовать статью о праве ребенка выражать свое мнение и дать ей название «Право ребенка на учет его интересов и мнения его родителей». Сейчас Семейный кодекс предоставляет ребенку возможность «выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы». Учет мнения детей, достигших возраста 10 лет, обязателен, кроме случаев, когда это «противоречит его интересам».

«Депутаты предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка и изложить начало статьи следующим образом: "Учет мнения родителей ... по вопросу, затрагивающему интересы ребенка, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка"», — отмечается в материале.

При этом в документе уточнят понятие интересов ребенка, указав, что они заключаются в создании условий, необходимых для жизни и благополучного развития в соответствии с «российскими духовно-нравственными ценностями». В частности, среди интересов указаны защита жизни и здоровья, сохранение детско-родительских отношений, крепкая семья, воспитание обоими родителями в одной семье, включающее семейные связи и общение со всеми членами семьи сохранение индивидуальности ребенка, воспитание и образование на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.

Как отметил Олег Матвейчев, авторы документа предлагают отойти от навязанной «ювенальной системы детоцентризма» и противопоставления мнения ребенка мнению родителей. В свою очередь, Станислав Наумов высказал мнение, что по законопроекту обязательно возникнет дискуссия и допустил, что в документ внесут «достаточно существенные» изменения.

