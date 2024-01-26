В Госдуме предложили отобрать у детей право выбора при разводе родителей
Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает конкретизировать в Семейном кодексе понятие «интересы ребенка», используемое в ходе бракоразводных процессов и в других ситуациях, когда решается судьба детей. Об этом пишут Известия.
Авторы инициативы — депутаты Олег Матвейчев, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Гусев, Иван Мусатов и Станислав Наумов — предложили переименовать статью о праве ребенка выражать свое мнение и дать ей название «Право ребенка на учет его интересов и мнения его родителей». Сейчас Семейный кодекс предоставляет ребенку возможность «выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы». Учет мнения детей, достигших возраста 10 лет, обязателен, кроме случаев, когда это «противоречит его интересам».
«Депутаты предлагают исключить положение об обязательном учете мнения ребенка и изложить начало статьи следующим образом: "Учет мнения родителей ... по вопросу, затрагивающему интересы ребенка, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка"», — отмечается в материале.
При этом в документе уточнят понятие интересов ребенка, указав, что они заключаются в создании условий, необходимых для жизни и благополучного развития в соответствии с «российскими духовно-нравственными ценностями». В частности, среди интересов указаны защита жизни и здоровья, сохранение детско-родительских отношений, крепкая семья, воспитание обоими родителями в одной семье, включающее семейные связи и общение со всеми членами семьи сохранение индивидуальности ребенка, воспитание и образование на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.
Как отметил Олег Матвейчев, авторы документа предлагают отойти от навязанной «ювенальной системы детоцентризма» и противопоставления мнения ребенка мнению родителей. В свою очередь, Станислав Наумов высказал мнение, что по законопроекту обязательно возникнет дискуссия и допустил, что в документ внесут «достаточно существенные» изменения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Колумбии убили возглавлявшего радиостанцию известного журналиста Мендосу
- Продюсер Азизбекян: Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД»
- Супруга бывшего экс-губернатора Громова стала жертвой мошенников
- СМИ: В российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики
- Собянин рассказал о планах модернизации детских школ искусств
- На севере Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом
- ОАЭ стала самой популярной страной у российских туристов в январе
- Пользователи «Авито» смогут покупать товары в кредит
- В Госдуме предложили отобрать у детей право выбора при разводе родителей
- Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru