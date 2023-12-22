Психолог Митягина: Дети не станут героями «Слова пацана» при должном воспитании
Дети не станут похожи на героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», если в подростковом возрасте найти альтернативный выход для их энергии. Об этом рассказала психолог Елена Митягина в разговоре с NEWS.ru.
По ее словам, родители упускают ребенка еще до переходного возраста, примерно в семь-девять лет, когда потребность во внимании взрослых еще не слишком заметна. Митягина отметила, что с шести лет в сознание ребенка нужно закладывать то, что курение и алкоголь вредны для здоровья, а «плохие парни» — это не круто.
Психолог указала, что делать это лучше с картинками и страшными историями о том, какие у таких действий бывают страшные последствия.
Ранее психолог Дарья Дугенцова заявила, что самым важным для ребенка является общение. По ее словам, родителям не следует зацикливаться только на школьных оценках и стараться больше интересоваться эмоциями своих детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru