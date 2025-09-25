Психолог призвал россиян учиться «не выгорать» на работе
У всех эмоциональных проблем есть только одна причина, которую можно научиться преодолевать, заявил НСН Павел Жавнеров.
Люди должны поменять свою реакцию на стресс, тогда не произойдет никакого эмоционального выгорания, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН.
Каждый второй россиянин хотя бы раз уходил с работы из-за эмоционального истощения. Больше трети опрошенных также признались, что находятся в состоянии эмоционального выгорания годами. Результаты исследования публикует «Газета.Ru». Жавнеров отметил, что у такого психологического расстройства есть только одна причина.
«У эмоционального выгорания может быть целый комплекс причин. Мнительность человека, большое количество стрессов на работе, очень высокие требования к себе, физическая перегрузка, недосып, переутомление. Все проблемы, которые я сейчас перечислил, не являются главными. Выгорание всегда появляется только из-за одного — большое количество негативных эмоций, которые возникают в течение каждого дня. Проблемой является не образ жизни или стрессовая работа, а банальное отсутствие определенных навыков у человека. Все умеют читать, писать, но не все могут менять восприятие ситуаций, которые вызывают негатив. Отсутствие такой способности провоцирует накопление негативных эмоций, а затем и нервные срывы, эмоциональные выгорания, неврастению, панические атаки. Пока люди поголовно не научатся менять свое мироощущение, все проблемы продолжатся, что бы они не делали», — заключил он.
Ранее врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин рассказал НСН, как стресс может разрушить здоровье россиян.
