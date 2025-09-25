Люди должны поменять свою реакцию на стресс, тогда не произойдет никакого эмоционального выгорания, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН.



Каждый второй россиянин хотя бы раз уходил с работы из-за эмоционального истощения. Больше трети опрошенных также признались, что находятся в состоянии эмоционального выгорания годами. Результаты исследования публикует «Газета.Ru». Жавнеров отметил, что у такого психологического расстройства есть только одна причина.