Алиханов: В РФ перезапустили все оставленные западными компаниями автозаводы
В России перезапустили все автомобильные заводы, которые были оставлены западными компаниями. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
В интервью телеканалу «Россия 24» он также отметил, что в стране уже выпускают автомобили «несколько крупных игроков из Китая», пришедшие с локализационными проектами.
«Это очень важно... для создания конкуренции, потому что выбор должен быть у потребителя между разными моделями», - подчеркнул министр.
Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил «Радиоточке НСН», что для снижения цен на автомобили Geely нужна глубокая локализация, чтобы эти машины стали российскими.
