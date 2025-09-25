Госдума ужесточила законодательство об иноагентах

Согласно принятым поправкам, которые вносятся в соответствующую статью Уголовного кодекса РФ, возбуждение уголовного дела будет грозить иноагентам уже после одного административного правонарушения в течение года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что более 40% лиц, признанных в РФ иноагентами, не соблюдают порядок деятельности и предусмотренные законом ограничения.

«Те, кто, предав нашу страну, пытается её ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона», — заключил он.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал признать иноагентом лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко, сообщает «Свободная пресса».

