Россиянам рассказали, как сэкономить на перелете в Европу

Россияне сегодня могут полететь только в пять европейских стран, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.

«На пять европейских стран сегодня приходится 90% потока туристов из РФ. Это Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия. Эта пятерка стран охотно дает визы россиянам. Россияне хотят и в Германию, и в Данию, но пока не могут. Сейчас прирост 25% к прошлому году, появились недорогие билеты. Прямых рейсов нет, но можно не так дорого добраться через Ереван или Тбилиси. Из этих городов можно за 9 тысяч рублей улететь, туда можно на своей машине добраться. Через Стамбул перелет стоит сумасшедших денег», - отметил он.

Со своей стороны, генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов указал на проблему с визами.

«Кипр тоже неплохо продается, а также Болгария. Но основная проблема сегодня – это визы, их очень долго надо получать. Срок растянулся до месяца и более. Туроператоры не всегда могут помочь. Мультивиза сегодня – это большая удача, если вы получите на полгода. Но чаще всего дают сегодня именно на поездку, не более. Виза стоит минимум 13 тысяч рублей на человека, доходит до 35 тысяч рублей», - добавил он.

Туристы из России смогут посещать Евросоюз, несмотря на готовящиеся санкции против туристического сектора. Об этом пишет EUObserver, ссылаясь на дипломатов.

По данным портала, Еврокомиссия намерена к концу года обнародовать новую стратегию в отношении приезжающих в ЕС российских туристов. Предположительно, это будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами рестрикций.

