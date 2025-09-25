За 150 тысяч рублей: Мальдивы для россиян стали дешевле Сочи
Мальдивы сегодня подстраиваются под туристов из РФ, заявили НСН Воскан Арзуманов и Дмитрий Арутюнов.
На Мальдивы сегодня можно слетать за 150 тысяч рублей, заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
«Мальдивы подстраиваются сегодня под нашего туриста. Они начинают вводить систему «все включено», более бюджетные цены. Я видел путевку на Мальдивы за 150 тысяч рублей на двоих. Когда такое было? Конечно, это домик без питания, но это Мальдивы. Сегодня на Мальдивах много анимации, например, чего раньше не было. Туда летают и прямые рейсы, но они на 40% дороже. Можно залететь туда и через Эмираты», - рассказал он.
Со своей стороны, гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что Мальдивы сегодня зачастую привлекательнее, чем Сочи.
«Летом нет такого большого спроса на Мальдивах у европейцев, например. Мы закрываем спрос в этот сезон. Внутри России не так много хороших отелей, поэтому россияне вынуждены искать хороший качественный отдых. Отдыхать на Мальдивах зачастую дешевле, чем отдохнуть на нашем побережье. Поэтому Мальдивы выигрывают. Даже уже шутка ходит, что отдых на Мальдивах дешевле, чем в Сочи», - добавил собеседник НСН.
Пожары в Турции происходят каждый год, это никак не влияет на продажи туров, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН.
