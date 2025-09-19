Удар по продуктивности: Россиянам посоветовали не слушать музыку на работе

В некоторых случаях песни могут помочь скоротать время, но для решения серьезных задач стоит отказаться от любимых треков, рассказала НСН Екатерина Каталина.

Музыка помогает расслабиться только при рутинной работе, в противном случае она навредит психике и продуктивности, рассказала психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН.

Россияне все чаще стали слушать музыку во время выполнения рабочих задач. Число прослушиваний треков в будние дни увеличилось на 46% за период с сентября 2024 по август 2025. Об этом сообщил сервис МТС Музыка. В то же время, психолог предупредила, что совмещение прослушивания с должностными обязанностями может плохо закончиться.

«Для рутинных, физических или хорошо знакомых задач музыка может быть полезна как способ “ускорить время”, избежав скуки. Для сложных когнитивных задач, требующих концентрации, анализа и усвоения новой информации лучше сохранять тишину. Почему заниматься рутинными делами (например, уборкой, сбором заказов, покраской стен), слушая музыку, может быть полезно? Приятная музыка стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и вознаграждением. Однако, когда вы слушаете музыку с вокалом или сложными аранжировками, ваш мозг вынужден ставить приоритеты: внимательно слушать музыку или сконцентрироваться на работе? В итоге прослушивание песен вызывает только раздражение и чувство рассеянности», — подчеркнула она.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян рассказал НСН, зачем компаниям перерыв на сон для работников.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаМузыкаОфисы

