Музыка помогает расслабиться только при рутинной работе, в противном случае она навредит психике и продуктивности, рассказала психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН.



Россияне все чаще стали слушать музыку во время выполнения рабочих задач. Число прослушиваний треков в будние дни увеличилось на 46% за период с сентября 2024 по август 2025. Об этом сообщил сервис МТС Музыка. В то же время, психолог предупредила, что совмещение прослушивания с должностными обязанностями может плохо закончиться.