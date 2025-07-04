HR-эксперт рассказал, в каких российских компаниях предусмотрен перерыв на сон
Практика сна на работе широко распространена в Японии, Китае и США, а вот в России на это готовы далеко не все компании, заявил НСН Гарри Мурадян.
Практика перерыва на сон на работе характерна для крупных IT-компаний, креативных агентств и международных корпораций с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Россиянам посоветовали спать после обеда на работе. Возможность подремать в обеденный перерыв может положительно сказаться на эффективности работы, говорят эксперты по управлению персоналом. Мурадян рассказал, какие компании сегодня готовы на это.
«Компании уже внедряют подобные инициативы. Особенно это характерно для крупных IT-компаний, креативных агентств и международных корпораций с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. Можно привести следующие примеры сфер и компаний: IT и цифровые технологии. Компании типа VK, Яндекс, Сбер и другие технологические гиганты активно внедряют демократичные принципы организации труда, включая зоны для отдыха и сна. Креативные индустрии: рекламные агентства, дизайн-студии, медиа-компании также создают пространства для релаксации. Международные корпорации: офисы крупных иностранных компаний в России часто оборудованы по западным стандартам, включая комнаты для отдыха», - рассказал он.
По его словам, практика сна на работе широко распространена в Японии, Китае и США.
«В Японии, Китае, Южной Корее и США практика сна на работе (power nap) распространена гораздо шире. Там существуют специальные капсулы для сна, а короткий дневной отдых считается нормой и даже поощряется работодателями. Такое есть в hh, Авито, Сбере на Кутузовском и ещё нескольких офисах. С этической точки зрения, использование обеденного перерыва для короткого сна — личное дело сотрудника, если это не мешает коллегам и не нарушает корпоративные правила. В компаниях с гибкой и демократичной культурой к такому относятся спокойно, а иногда даже поощряют. Однако в более традиционных организациях такой поступок может восприниматься неоднозначно — как признак усталости или недостатка дисциплины», - добавил собеседник НСН.
Если человек чувствует себя плохо, он может пойти на больничный или в ежегодный оплачиваемый отпуск, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
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