По его словам, практика сна на работе широко распространена в Японии, Китае и США.

«В Японии, Китае, Южной Корее и США практика сна на работе (power nap) распространена гораздо шире. Там существуют специальные капсулы для сна, а короткий дневной отдых считается нормой и даже поощряется работодателями. Такое есть в hh, Авито, Сбере на Кутузовском и ещё нескольких офисах. С этической точки зрения, использование обеденного перерыва для короткого сна — личное дело сотрудника, если это не мешает коллегам и не нарушает корпоративные правила. В компаниях с гибкой и демократичной культурой к такому относятся спокойно, а иногда даже поощряют. Однако в более традиционных организациях такой поступок может восприниматься неоднозначно — как признак усталости или недостатка дисциплины», - добавил собеседник НСН.

Если человек чувствует себя плохо, он может пойти на больничный или в ежегодный оплачиваемый отпуск, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.