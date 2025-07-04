HR-эксперт рассказал, в каких российских компаниях предусмотрен перерыв на сон

Практика сна на работе широко распространена в Японии, Китае и США, а вот в России на это готовы далеко не все компании, заявил НСН Гарри Мурадян.

Практика перерыва на сон на работе характерна для крупных IT-компаний, креативных агентств и международных корпораций с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Россиянам посоветовали спать после обеда на работе. Возможность подремать в обеденный перерыв может положительно сказаться на эффективности работы, говорят эксперты по управлению персоналом. Мурадян рассказал, какие компании сегодня готовы на это.

Россиянам посоветовали спать в обеденный перерыв на работе

«Компании уже внедряют подобные инициативы. Особенно это характерно для крупных IT-компаний, креативных агентств и международных корпораций с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. Можно привести следующие примеры сфер и компаний: IT и цифровые технологии. Компании типа VK, Яндекс, Сбер и другие технологические гиганты активно внедряют демократичные принципы организации труда, включая зоны для отдыха и сна. Креативные индустрии: рекламные агентства, дизайн-студии, медиа-компании также создают пространства для релаксации. Международные корпорации: офисы крупных иностранных компаний в России часто оборудованы по западным стандартам, включая комнаты для отдыха», - рассказал он.

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По его словам, практика сна на работе широко распространена в Японии, Китае и США.

«В Японии, Китае, Южной Корее и США практика сна на работе (power nap) распространена гораздо шире. Там существуют специальные капсулы для сна, а короткий дневной отдых считается нормой и даже поощряется работодателями. Такое есть в hh, Авито, Сбере на Кутузовском и ещё нескольких офисах. С этической точки зрения, использование обеденного перерыва для короткого сна — личное дело сотрудника, если это не мешает коллегам и не нарушает корпоративные правила. В компаниях с гибкой и демократичной культурой к такому относятся спокойно, а иногда даже поощряют. Однако в более традиционных организациях такой поступок может восприниматься неоднозначно — как признак усталости или недостатка дисциплины», - добавил собеседник НСН.

Если человек чувствует себя плохо, он может пойти на больничный или в ежегодный оплачиваемый отпуск, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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