Галанин на карантине дал вторую жизнь своим старым песням

«На самоизоляции я провожу онлайн концерты, смотрю сериалы, ухаживаю за участком – привожу его в порядок после зимы, дышу свежи воздухом и наслаждаюсь тишиной. Вспоминаю старые песни, давно забытые, которые мы не играем на концертах. Играю их под гитару и выкладываю в сеть. Скоро состоится большой онлайн-концерт на Первом канале. Поступает много предложений об онлайн концертах, я от них не отказываюсь, понимая всю ситуацию», - рассказал Сергей Галанин

Он также призвал не падать духом из-за вынужденного пребывания дома.

«Раз сейчас такая ситуация – она одна для всех и в этом нет ничего страшного. То, что нет концертов – переживем. Будем копить энергию и радость, чтобы потом ее выплеснуть при нашей концертной встречи. Никакого уныния, отчаяния и сумасшествия – все как у всех», - заявил музыкант

Ранее в эфире НСН солист группы «Би-2» Лева рассказал, что отказался питаться гастрономическим хитом периода самоизоляции - гречкой.

