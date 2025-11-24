Воссоединение с бывшими партнерами не сулит ничего хорошего, если только не была проведена серьезная работа над мышлением и общими целями. Об этом НСН заявила семейный психолог Надежда Резенова.

Воссоединение с бывшими партнерами может быть полезным, если у пары не было токсичных отношений — просто партнеры не были готовы к ответственности, сообщило американское издание Vice. Резенова заявила, что гармоничные отношения с бывшими практически невозможны.

«Если была проведена личная терапевтическая работа, когда бывшие партнеры после расставания жили отдельно, если немного поменялось мышление, если пришло осознание, что есть какие-то общие цели, то воссоединение возможно. Но я такой возврат рассматриваю под большим вопросом, тем более, если нет общих ценностей и целей, если в отношения никто не вкладывался. Я не знаю удачных случаев возвращения к бывшим: либо люди терпят друг друга ради детей, положения, финансового обеспечения и продолжают страдать, либо сходятся-расходятся впоследствии. Это касается как семей, так и тех, кто состоит в гражданском браке», — сказала Резенова.