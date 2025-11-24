Путин 25–27 ноября посетит Киргизию с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин 25–27 ноября посетит Киргизию с государственным визитом. Как пишет RT, об этом заявил завотделом внешней политики администрации киргизского лидера Сагынбек Абдумуталип.

Отмечается, что глава российского государства посетит Киргизию по приглашению президента республики Садыра Жапарова. Запланированы переговоры на высшем уровне, также ожидается подписание совместного заявления и ряда двусторонних документов.

«Визит... станет важным событием в развитии стратегического партнёрства между странами», — указал отметил Абдумуталип.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и Индия ведут активную подготовку к визиту Путина, который пройдёт в начале декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сайт Кремля
