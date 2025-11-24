Суд постановил взыскать с Украины более 5 млрд рублей за блокады Крыма

Арбитражный суд Крыма удовлетворил 12 исков от юрлиц, которые пострадали из-за блокад полуострова, организованных Украиной. Как пишет RT, об этом заявил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины

По его словам, общая сумма по искам о взыскании ущерба составила более 5,3 млрд рублей.

«Уверен, после окончания СВО, в рамках подсчёта ущерба сторонами конфликта, результаты нашего общего труда будут крайне востребованы», — заключил он.

Ранее Константинов заявил, что ущерб, нанесенный Крыму за время его нахождения в составе Украины, оценивают в триллионы рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СудИскУкраинаКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры