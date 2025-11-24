По его словам, вторичный рынок автомобилей полон подводных камней, из-за чего безопаснее всего приобретать машину через специальные центры.

«Покупать машины на вторичном рынке — то же самое, что приобретать кота в мешке. На этом рынке очень много мошенничеств. Лучше приобретать автомобиль либо у знакомых, либо в специализированном центре по продаже подержанных автомобилей, где между тем самым дедушкой и вами будет юридическое лицо, которое в случае чего несет ответственность и которому можно предъявить претензии. Иначе эту сделку надо очень серьезно проверять, я даже не представляю, по каким параметрам. И раньше надо было это делать очень внимательно, а сейчас даже не представляю, сколько проверок надо пройти, чтобы более-менее спокойно спать», — добавил эксперт.

В России участились случаи, когда бывшие собственники проданного жилья, обычно пожилые, заявляют, что в момент сделки якобы находились под влиянием мошенников. По этой причине они добиваются «отмены» сделки, возвращают себе недвижимость, а вернуть деньги покупателям не могут, ссылаясь на мошенников, которые эти средства уже перевели себе на «безопасный счет». Суды в таком случае встают на сторону пожилых собственников, а добросовестные покупатели вместо квартиры получают долгие судебные разбирательства и становятся потерпевшими по уголовному делу.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил НСН, что в России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться.

