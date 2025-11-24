«Старики-разбойники»: Автомобилисты пожаловались на обман по «схеме Долиной»
Сделки по «схеме Долиной» уже фиксируются и на авторынке, заявил НСН Игорь Моржаретто, добавив, что защититься от «старичков-разбойничков» практически невозможно.
Лучше приобретать машину либо у знакомых, либо в специализированном центре по продаже подержанных автомобилей, где между тем самым продавцом-дедушкой и покупателем будет юридическое лицо, которое в случае чего несет ответственность за сделку, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Российские автомобилисты столкнулись с новым видом мошенничества, при котором даже тщательно оформленная сделка не обеспечивает защиты. После случаев с квартирами по всей стране начали изымать легально приобретенные подержанные автомобили, пишут Telegram-каналы. Причиной этому стали пожилые продавцы, оказавшиеся под давлением мошенников. Моржаретто отметил, что при совершении сделки на вторичном рынке нужно быть крайне осторожным.
«Эта мошенническая схема уже получила свое название — «схема Долиной». Уже есть обращения по этому поводу и в Верховный суд, и в другие организации. Это все очень печально. Я сегодня видел цифру, что около трех тысяч сделок по продаже квартир было оспорено, из-за чего люди лишились и денег, и квартир. Это действительно уже перебросилось на машины, но этот вопрос пока не приобрел массовости. Правоохранительные органы уже всячески предупреждают покупателей автомобилей, чтобы те были предельно внимательны при приобретении машин у пожилых владельцев. Советуется либо просить справку от психиатра, как бы обидно это ни звучало, либо вообще отказываться от сделки. Получается, что одно дело послужило спусковым крючком для волны мошенничеств. Такие старички-разбойнички со страшной силой развелись по всей стране. Поэтому надо быть очень осторожным», — сказал собеседник НСН.
По его словам, вторичный рынок автомобилей полон подводных камней, из-за чего безопаснее всего приобретать машину через специальные центры.
«Покупать машины на вторичном рынке — то же самое, что приобретать кота в мешке. На этом рынке очень много мошенничеств. Лучше приобретать автомобиль либо у знакомых, либо в специализированном центре по продаже подержанных автомобилей, где между тем самым дедушкой и вами будет юридическое лицо, которое в случае чего несет ответственность и которому можно предъявить претензии. Иначе эту сделку надо очень серьезно проверять, я даже не представляю, по каким параметрам. И раньше надо было это делать очень внимательно, а сейчас даже не представляю, сколько проверок надо пройти, чтобы более-менее спокойно спать», — добавил эксперт.
В России участились случаи, когда бывшие собственники проданного жилья, обычно пожилые, заявляют, что в момент сделки якобы находились под влиянием мошенников. По этой причине они добиваются «отмены» сделки, возвращают себе недвижимость, а вернуть деньги покупателям не могут, ссылаясь на мошенников, которые эти средства уже перевели себе на «безопасный счет». Суды в таком случае встают на сторону пожилых собственников, а добросовестные покупатели вместо квартиры получают долгие судебные разбирательства и становятся потерпевшими по уголовному делу.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил НСН, что в России продать квартиру можно за один рабочий день, чем и пользуются сегодня мошенники, период охлаждения в 30 дней может помочь, но пока от сделок с пожилыми людьми стоит отказаться.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Я не отказывался!»: Как Лозе «аукнулась» неполученная благодарность президента
- СМИ: Кабмин одобрил смягчение норм о локализации машин для самозанятых таксистов
- Музыкант группы ABBA Ян Клинг умер в возрасте 85 лет
- «Старики-разбойники»: Автомобилисты пожаловались на обман по «схеме Долиной»
- Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
- Суд постановил взыскать с Украины более 5 млрд рублей за блокады Крыма
- Психолог посоветовала россиянам не возвращаться к бывшим партнерам
- Путин 25–27 ноября посетит Киргизию с государственным визитом
- Россиянам рассказали, кого могут лишить 13-й зарплаты
- Ученый объяснил, как «перебросить» северные реки в Донбасс и Калмыкию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru