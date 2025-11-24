«Раньше тоже такое требование было, просто с 1 сентября этот момент уточнили. Раньше просто было указано, что систему оплаты, включая премии, работодатель определяет нормативным актом. А теперь работодатель должен установить критерии и размеры, за что работнику полагаются выплаты. Годовая премия должна быть предусмотрена либо в трудовом договоре, либо в локальных актах. Работник должен быть ознакомлен с этим документом под подпись. Данный вид выплат не является обязательным, работодатель отталкивается от своих возможностей. Если этого пункта нет в договоре или других документах, этого можно не делать. Если выплата нигде не предусмотрена, а работодатель ее выплачивает, это нарушение. Сегодня годовая премия во многих компаниях является важной мотивацией продолжать работать в компании», - пояснил он.

По его словам, работнику теперь проще доказать, что его лишили премии незаконно.

«Трудовой кодекс теперь предусматривает критерии, почему премию могут не выплатить. Во многих случаях премия не выплачивается, если у работника были какие-то нарушения распорядка и так далее. Если у работника есть дисциплинарное взыскание, работодатель теперь может лишить его премии, но не более чем на 20% от месячного заработка. Теперь в некоторых случаях установлен лимит, на сколько процентов работодатель может снизить размер премии. Но иногда условием указывается просто финансовая возможность компании. Если работодатель докажет, что есть финансовые сложности, то это будет законным. Если же по условиям работодатель был обязан выплатить премию, но этого не сделал, работник имеет право обратиться с исковым заявлением в суд», - добавил собеседник НСН.

Работник должен документировать любые понижения премий или выплат, чтобы потом можно было обратиться в суд, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

