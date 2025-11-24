Россиянам рассказали, кого могут лишить 13-й зарплаты
Если у работника есть дисциплинарное взыскание, работодатель может лишить его премии, но не более чем на 20% от месячного заработка, заявил НСН Александр Южалин.
Работодатель теперь обязан прописывать условия получения «годовой премии», поэтому сотруднику легче доказать, что его лишили выплаты без оснований, заявил НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Работодателям необходимо при установлении 13-й зарплаты сотрудникам указывать в документах вид премии, размер, условия получения и срок выплаты, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Такое правило работает с 1 сентября, передает РИА Новости. Южалин объяснил, что изменилось в этой сфере.
«Раньше тоже такое требование было, просто с 1 сентября этот момент уточнили. Раньше просто было указано, что систему оплаты, включая премии, работодатель определяет нормативным актом. А теперь работодатель должен установить критерии и размеры, за что работнику полагаются выплаты. Годовая премия должна быть предусмотрена либо в трудовом договоре, либо в локальных актах. Работник должен быть ознакомлен с этим документом под подпись. Данный вид выплат не является обязательным, работодатель отталкивается от своих возможностей. Если этого пункта нет в договоре или других документах, этого можно не делать. Если выплата нигде не предусмотрена, а работодатель ее выплачивает, это нарушение. Сегодня годовая премия во многих компаниях является важной мотивацией продолжать работать в компании», - пояснил он.
По его словам, работнику теперь проще доказать, что его лишили премии незаконно.
«Трудовой кодекс теперь предусматривает критерии, почему премию могут не выплатить. Во многих случаях премия не выплачивается, если у работника были какие-то нарушения распорядка и так далее. Если у работника есть дисциплинарное взыскание, работодатель теперь может лишить его премии, но не более чем на 20% от месячного заработка. Теперь в некоторых случаях установлен лимит, на сколько процентов работодатель может снизить размер премии. Но иногда условием указывается просто финансовая возможность компании. Если работодатель докажет, что есть финансовые сложности, то это будет законным. Если же по условиям работодатель был обязан выплатить премию, но этого не сделал, работник имеет право обратиться с исковым заявлением в суд», - добавил собеседник НСН.
Работник должен документировать любые понижения премий или выплат, чтобы потом можно было обратиться в суд, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин 25–27 ноября посетит Киргизию с государственным визитом
- Россиянам рассказали, кого могут лишить 13-й зарплаты
- Ученый объяснил, как «перебросить» северные реки в Донбасс и Калмыкию
- Трамп: В мирных переговорах по Украине «возможно происходит что-то хорошее»
- «Авиатор» против медведей: Что помешало фильму Кончаловского взлететь в прокате
- В Белгородской области женщина была ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
- Роллами по сосудам: Чем опасен соевый соус для организма
- Кевин Спейси опроверг информацию о том, что стал бездомным
- Депп не пострадает: Голливуд ждет слияние Netflix и Warner Bros. Discovery
- Песков призвал дождаться официальной информации о мирном плане США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru