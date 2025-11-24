Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится

На встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым он отметил, что затем Минск и Москва займутся «своими внутренними делами».

«Чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», - указал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».