Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
24 ноября 202515:13
«Тягомотина» на Украине закончится в ближайшее время. Как пишет RT, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым он отметил, что затем Минск и Москва займутся «своими внутренними делами».
«Чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет», - указал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова участвовать в инициативе США по миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине скоро закончится
- Суд постановил взыскать с Украины более 5 млрд рублей за блокады Крыма
- Психолог посоветовала россиянам не возвращаться к бывшим партнерам
- Путин 25–27 ноября посетит Киргизию с государственным визитом
- Россиянам рассказали, кого могут лишить 13-й зарплаты
- Ученый объяснил, как «перебросить» северные реки в Донбасс и Калмыкию
- Трамп: В мирных переговорах по Украине «возможно происходит что-то хорошее»
- «Авиатор» против медведей: Что помешало фильму Кончаловского взлететь в прокате
- В Белгородской области женщина была ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль
- Роллами по сосудам: Чем опасен соевый соус для организма
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru