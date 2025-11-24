Ученый объяснил, как «перебросить» северные реки в Донбасс и Калмыкию
Югу России, испытывающему проблемы с водой, поможет строительство новейших труб, по которым воду доставят с крупных рек русского Севера, предположил в эфир НСН научный руководитель Института водных проблем РАН.
Современные технологии позволяют построить водопровод, который доставит воду из северных рек России в южные регионы эффективно и без вреда экосистеме, рассказал НСН научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Ученый предложил вернуться к проекту по переброске воды рек Печоры и Северной Двины в южные регионы страны, где обострился водный дефицит. Данилов-Данильян на научном совете РАН «Водные ресурсы суши» в октябре заявил, что вновь обратиться к этому проекту позволяют новые технологии, передает РИА Новости. Другая часть этого проекта предполагала возвращение к советской идее поворота сибирских рек в Среднюю Азию. Учёный объяснил, что в европейской части России переброску вод можно обеспечить без ущерба окружающей среде.
«Реализовать идею можно с использованием современных труб – полиэтиленовых или других, принципиально новых. Это ни в коем случае не железобетонные трубы, а только новые, прогрессивные, большого диаметра. Трехметровые трубы у нас в стране уже испытаны на Акуловском водоканале под Москвой, где они прекрасно работают», - рассказал Данилов-Данильян.
Акуловский водоканал длиной 28 км был построен к 1937 году узниками ГУЛАГа, более 9 км его находятся в железобетонных трубах. По словам ученого, современные технологии позволят построить трубу в 100 раз длиннее без причинения вреда экологии.
«Главное преимущество труб состоит в том, что нет ни фильтрации, ни испарения. Почти все экологические неприятности канала (а именно о канале раньше шла речь) происходили именно вследствие фильтрации: заболачивание, подтопление, гибель окрестных экосистем, их деградация и так далее. Например, вы забираете 100% воды, а на место приходит меньше 50%. А здесь практически нет потерь: даже на расстоянии 2500 километров потери будут составлять не больше 2%. Это очень существенный фактор. Причем прочностные и химические свойства трубы не зависят от того, на сколько километров она уложена. Некоторые говорят, что по Акуловскому водоводу судить нельзя, потому что он совсем короткий. Я на это отвечаю, что от того, что труба будет в 100 раз длиннее, прочностные свойства не изменятся, так же как и химические. Конечно, вода будет дольше находиться в трубе, если расстояние большое, но тем не менее», - полагает научный руководитель Института водных проблем.
Водой по трубе можно было бы обеспечить Ставропольский, Краснодарский край, Калмыкию, Дагестан, Астраханскую, Оренбургскую, Ростовскую и Волгоградскую область, а также Донбасс. Однако прежде чем приступить к реализации проекта, потребуется провести ряд исследований.
«Для того, чтобы понять, в какие сроки проект можно было бы реализовать, нужен проект, пока его нет. Об этом говорить рано, потому что надо провести исследования, которые также покажут, каким образом изменения климата на это влияют», - добавил Данилов-Данильян.
Ранее специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал НСН, что проект по переброске стока сибирской реки в Узбекистан вряд ли получит развитие в ближайшее время, так как Россия не будет самостоятельно это оплачивать, к тому же должны быть оценены экономические и экологические риски.
