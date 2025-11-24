Акуловский водоканал длиной 28 км был построен к 1937 году узниками ГУЛАГа, более 9 км его находятся в железобетонных трубах. По словам ученого, современные технологии позволят построить трубу в 100 раз длиннее без причинения вреда экологии.

«Главное преимущество труб состоит в том, что нет ни фильтрации, ни испарения. Почти все экологические неприятности канала (а именно о канале раньше шла речь) происходили именно вследствие фильтрации: заболачивание, подтопление, гибель окрестных экосистем, их деградация и так далее. Например, вы забираете 100% воды, а на место приходит меньше 50%. А здесь практически нет потерь: даже на расстоянии 2500 километров потери будут составлять не больше 2%. Это очень существенный фактор. Причем прочностные и химические свойства трубы не зависят от того, на сколько километров она уложена. Некоторые говорят, что по Акуловскому водоводу судить нельзя, потому что он совсем короткий. Я на это отвечаю, что от того, что труба будет в 100 раз длиннее, прочностные свойства не изменятся, так же как и химические. Конечно, вода будет дольше находиться в трубе, если расстояние большое, но тем не менее», - полагает научный руководитель Института водных проблем.

Водой по трубе можно было бы обеспечить Ставропольский, Краснодарский край, Калмыкию, Дагестан, Астраханскую, Оренбургскую, Ростовскую и Волгоградскую область, а также Донбасс. Однако прежде чем приступить к реализации проекта, потребуется провести ряд исследований.

«Для того, чтобы понять, в какие сроки проект можно было бы реализовать, нужен проект, пока его нет. Об этом говорить рано, потому что надо провести исследования, которые также покажут, каким образом изменения климата на это влияют», - добавил Данилов-Данильян.

Ранее специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов рассказал НСН, что проект по переброске стока сибирской реки в Узбекистан вряд ли получит развитие в ближайшее время, так как Россия не будет самостоятельно это оплачивать, к тому же должны быть оценены экономические и экологические риски.

