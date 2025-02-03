Врач-психиатр связал панические атаки с дефицитом солнечного света

Гуревич добавил, что недостаток ультрафиолета становится причиной дефицита витамина D, который в свою очередь вызывает расстройства поведения и настроения, тем более, при укорочении светового дня большую часть времени люди проводят на улице в темное время суток. Лечение расстройств настроения значительно облегчает компенсация дефицита витамина D.

Врач посоветовал больше времени проводить на улице в дневное время, работать в максимально освещенном естественным светом месте, разнообразить пищевой рацион и повысить уровень физической активности. Также Гуревич посоветовал по возможности каждые полтора-два месяца зимы на 7-10 дней выбираться в страны пляжного отдыха или на высокогорные курорты с высоким уровнем ультрафиолета.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что осенняя хандра связана с тем, что дни становятся холоднее, а солнце редко радует своим светом, можно утешиться тем, что скоро наступит зима и на улицах станет светлее, не лишним будет и собрать гостей на веселый праздник. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

