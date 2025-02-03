Врач-психиатр связал панические атаки с дефицитом солнечного света
Ближе к завершению зимы увеличивается количество обращений россиян к психологу с паническими атаками, которые связаны с дефицитом солнечного света. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил врач-психиатр Геннадий Гуревич.
По его словам, чаще всего панические атаки — это симптомы одного из видов тревожных расстройств. Врач также сослался на данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым тревожными расстройствами страдают свыше 300 млн человек, или 4% мирового населения. Панические атаки возникают в силу различных физиологических, генетических и социальных факторов, а также личностных особенностей.
Гуревич добавил, что недостаток ультрафиолета становится причиной дефицита витамина D, который в свою очередь вызывает расстройства поведения и настроения, тем более, при укорочении светового дня большую часть времени люди проводят на улице в темное время суток. Лечение расстройств настроения значительно облегчает компенсация дефицита витамина D.
Врач посоветовал больше времени проводить на улице в дневное время, работать в максимально освещенном естественным светом месте, разнообразить пищевой рацион и повысить уровень физической активности. Также Гуревич посоветовал по возможности каждые полтора-два месяца зимы на 7-10 дней выбираться в страны пляжного отдыха или на высокогорные курорты с высоким уровнем ультрафиолета.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил, что осенняя хандра связана с тем, что дни становятся холоднее, а солнце редко радует своим светом, можно утешиться тем, что скоро наступит зима и на улицах станет светлее, не лишним будет и собрать гостей на веселый праздник. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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