Психолог посоветовал громко петь, чтобы избавиться от стресса в карантин
Излишние переживания по поводу новой коронавирусоной инфекции могут привести людей к ложным симптомам заболевания COVID-19. Причем, от этого не застрахованы не только ипохондрики, склонные придумывать себе заболевания, но и обычные люди в условиях сложной ситуации с распространением инфекции в стране и мире.
У ипохондриков из-за сильного переживания за свое здоровье может повыситься температура тела, появиться кашель и боль в груди. Об этом NEWS.ru рассказал иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, люди, которым свойственно постоянно переживать и нервничать, более подвержены заражению COVID-19. Специалист пояснил, что стресс приводит к повышенному выбросу гормонов коры надпочечников. Если они на протяжении длительного времени находятся на высоком уровне, иммунная система слабеет. Подобно действуют и сильные положительные эмоции, которые переживаются долго.
Психолог Ирина Корчагина посоветовала отвлечь себя делами, чтобы избавиться от стресса. Говорить о коронавирусе она советует не более 20 минут в день. По ее словам, избавиться от негативных эмоций помогает громкое пение.
Ранее клинический психолог Михаил Хорс в эфире НСН объяснил, как домашние питомцы влияют на психологическое состояние людей на карантине.
«Если человек видит в домашнем животном возможность, например, выходить на улицу, или с кем-то пообщаться, когда больше не с кем, то тогда это будет его наполнять энергией и уже не важно, кто это – попугай, кошка, собака или морская свинка. Нужно сейчас искать возможности во всём, что нас окружает. Большинство людей, к сожалению, сосредоточены на отсутствии каких-то возможностей и поэтому у них сил не хватает искать их присутствие» - рассказал психолог.
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