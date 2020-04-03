Психолог посоветовал громко петь, чтобы избавиться от стресса в карантин

Излишние переживания по поводу новой коронавирусоной инфекции могут привести людей к ложным симптомам заболевания COVID-19. Причем, от этого не застрахованы не только ипохондрики, склонные придумывать себе заболевания, но и обычные люди в условиях сложной ситуации с распространением инфекции в стране и мире.

У ипохондриков из-за сильного переживания за свое здоровье может повыситься температура тела, появиться кашель и боль в груди. Об этом NEWS.ru рассказал иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, люди, которым свойственно постоянно переживать и нервничать, более подвержены заражению COVID-19. Специалист пояснил, что стресс приводит к повышенному выбросу гормонов коры надпочечников. Если они на протяжении длительного времени находятся на высоком уровне, иммунная система слабеет. Подобно действуют и сильные положительные эмоции, которые переживаются долго.

Психолог Ирина Корчагина посоветовала отвлечь себя делами, чтобы избавиться от стресса. Говорить о коронавирусе она советует не более 20 минут в день. По ее словам, избавиться от негативных эмоций помогает громкое пение.