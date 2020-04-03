Опрос: На нерабочей неделе россияне предпочли соцсетям игры и фильмы

Россияне во время нерабочей недели посвящают свободное время просмотру кино и сериалов, а также чтению книг, видеоиграм и просмотру роликов в интернете. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного Hi-Tech Mail.ru. Аналитики подчеркивают, что соцсети и музыка оказались на последних местах предпочтений во время самоизоляции. Также выяснилось, что многие из опрошенных россиян оформили подписки на онлайн-кинотеатры.

При этом стало известно, что внеплановые нерабочие дни не стали для большинства россиян временем для отдыха. Из дома продолжили работу 36% граждан, 34% продолжают ездить в офисы.