Опрос: На нерабочей неделе россияне предпочли соцсетям игры и фильмы
Россияне во время нерабочей недели посвящают свободное время просмотру кино и сериалов, а также чтению книг, видеоиграм и просмотру роликов в интернете. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования, проведенного Hi-Tech Mail.ru. Аналитики подчеркивают, что соцсети и музыка оказались на последних местах предпочтений во время самоизоляции. Также выяснилось, что многие из опрошенных россиян оформили подписки на онлайн-кинотеатры.
При этом стало известно, что внеплановые нерабочие дни не стали для большинства россиян временем для отдыха. Из дома продолжили работу 36% граждан, 34% продолжают ездить в офисы.
Накануне во время телеобращения к нации Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат. Глава государства заявил, что это мера позволит выиграть время для борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом президент добавил, что угроза распространения COVID-19 сохраняются, а пик эпидемии пока еще не пройден, подчеркивает RT.
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