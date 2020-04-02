Психологи рассказали о пользе домашних животных в условиях самоизоляции

«Самоизоляцию помогают пережить не сами домашние питомцы, а отношение к ним. Если человек воспринимает свою собаку или кошку как обузу, которых надо кормить и убираться за ними и если он видит в них только обязанности и негатив, то конечно это будет ему эмоционально мешать, и он будет уставать. Если же человек видит в домашнем животном возможность, например, выходить на улицу, или с кем-то пообщаться, когда больше не с кем, то тогда это будет его наполнять энергией и уже не важно, кто это – попугай, кошка, собака или морская свинка. Нужно сейчас искать возможности во всём, что нас окружает. Большинство людей, к сожалению, сосредоточены на отсутствии каких-то возможностей и поэтому у них сил не хватает искать их присутствие» - рассказал психолог.

Ранее московские волонтёры рассказали в беседе с НСН о том, что из-за карантина люди, вопреки своему желанию, не могут взять себе животное из приюта.

