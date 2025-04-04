67% женщин принимают антидепрессанты из-за послеродовой депрессии
Ранняя беременность в первую очередь опасна для психики юной девушки, так как ребенок морально не может быть готов стать родителем, заявила в пресс-центре НСН Ксения Петрова.
Подростковая психика не готова к рождению ребенка, даже психика многих взрослых к этому не готова, поэтому у нас большой процент женщин, страдающих послеродовой депрессией. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, спикер Российской Лиги Психологов и Психотерапевтов Ксения Петрова.
«Представляете, насколько меняется жизнь девочки, когда у нее появляется собственный ребенок? У меня есть большие опасения, как их участок головного мозга, отвечающий за контроль и поведение, будет справляться с этим. Одна надежда на то, что рядом будут опытные взрослые, бабушки и дедушки. С точки зрения психики, подросток не готов к родительству. Большинство взрослых людей не готовы. Почему возникает послеродовая депрессия? Потому что мир мамы кардинально меняется. У нее сразу сокращается круг общения, маленький ребенок от нее полностью зависит. Поэтому очень сильно растет процент женщин с послеродовой депрессией. По статистике 2024 года, от общего количества людей, принимающих антидепрессанты, 67% - женщины с 25 до 40 лет с послеродовой депрессией», - рассказала она.
Ранее депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов в пресс-центре НСН рассказал, что инициатива о выплате беременным школьницам вызвала дискуссию в обществе и, в том числе, в родительских сообществах.
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