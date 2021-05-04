Психолог объяснила развод Гейтса

«Развод - это некая тенденция современной жизни: хочется разнообразия. Хочется все попробовать. Думаю, можно провести параллель с тем, что было в России в 90-е. Тогда многие мужчины разводились со своими женами, с которыми они, часто довольно благополучно жили. Эти разводы происходили не потому, что супруги друг другу абсолютно не подходили, нет. Хотелось апгрейда, новизны, поэтому они так поступали. Эта тенденция повторяется сегодня – в связи с пандемией, стрессом, который испытывают люди, а также с тем, что много говорится, что мир меняется и никогда не будет прежним. В этой ситуации развод – логичная реакция человека, который хочет начать все с чистого листа, чтобы у него была новая полоса в жизни», - заявила эксперт.

Ранее публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН возразил профессору Лондонской школы экономики и политических наук Полу Долану, который заявил, что женщины не получают никакой пользы от замужества.

«Я знаю из наблюдений за многими холостяками, включая меня самого, что бессмейную жизнь сложно назвать счастливой или, хотя бы, полноценной. Так что, дорогие женщины и не менее дорогие мужчины, послушайте профессора Долана и сделайте наоборот», - посоветовал Анатолий Вассерман в эфире НСН.

