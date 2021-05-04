Психолог объяснила развод Гейтса

Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН раскрыла причины разводов после долгих браков.

Развод основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды — «непростой период для всей семьи», заявила дочь четы Дженнифер Гейтс в Instagram.

Ранее стало известно, что Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака. В совместном заявлении пары говорится, что это решение было принято «после многих размышлений и работы над отношениями». Экс-супруги продолжат совместную работу в благотворительном фонде Bill & Melinda Gates Foundation.

Семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН объяснила рост разводов среди состоявшихся и состоятельных людей стремлением к новизне.

Семейные психологи против увеличения срока примирения при разводах

«Развод - это некая тенденция современной жизни: хочется разнообразия. Хочется все попробовать. Думаю, можно провести параллель с тем, что было в России в 90-е. Тогда многие мужчины разводились со своими женами, с которыми они, часто довольно благополучно жили. Эти разводы происходили не потому, что супруги друг другу абсолютно не подходили, нет. Хотелось апгрейда, новизны, поэтому они так поступали. Эта тенденция повторяется сегодня – в связи с пандемией, стрессом, который испытывают люди, а также с тем, что много говорится, что мир меняется и никогда не будет прежним. В этой ситуации развод – логичная реакция человека, который хочет начать все с чистого листа, чтобы у него была новая полоса в жизни», - заявила эксперт.

Ранее публицист Анатолий Вассерман в эфире НСН возразил профессору Лондонской школы экономики и политических наук Полу Долану, который заявил, что женщины не получают никакой пользы от замужества.

«Я знаю из наблюдений за многими холостяками, включая меня самого, что бессмейную жизнь сложно назвать счастливой или, хотя бы, полноценной. Так что, дорогие женщины и не менее дорогие мужчины, послушайте профессора Долана и сделайте наоборот», - посоветовал Анатолий Вассерман в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Билл ГейтсПсихологияПсихологиРазводБрак
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