Вассерман: Бессемейную жизнь трудно назвать счастливой или, хотя бы, полноценной
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Рейтинг Путина в среднем по стране составил 48%
Фонд общественного мнения провел закрытый опрос для Кремля. Выяснилось, что самый низкий рейтинг у Владимира Путина в Магаданской области ― там за президента готовы проголосовать только 36% опрошенных. В среднем по России этот показатель достигает 48%.
Анатолий Вассерман: «Во-первых, голосовать за Владимира Владимировича в обозримом будущем нам вообще не придется. Сейчас он находится на втором подряд президентском сроке. Конечно, он может пропустить один срок, как уже делал, но, учитывая его возраст, подозреваю, что Владимир Владимирович вряд ли захочет идти в Кремль в третий раз. Ну а по смыслу, да, действительно, сейчас у нас власть делает далеко не все, что от нее хотят. Но меня интересует, за кого еще народ хотел бы проголосовать. Подозреваю, что в любом возможном списке Владимир Владимирович все равно будет на первом месте», - отметил Анатолий Вассерман в беседе с НСН.
Чайка: Катастрофа в Шереметьеве показала серьезные проблемы в российской авиации
Генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме заявил, что катастрофа самолёта SSJ-100 в Шереметьеве показала серьёзные проблемы в авиационной отрасли России. Например, не выполняются обязательства, предусмотренные конвенцией о международной гражданской авиации.
Анатолий Вассерман: «Это действительно так. Я не берусь сейчас дать какой-то однозначный рецепт, как исправить ситуацию, но когда компанией руководят специалисты не по той деятельности, которой компания занимается, а исключительно по добыче денег, компания очень быстро начинает жить по принципу "чтобы корова меньше ела и больше доилась, ее надо меньше кормить и больше доить". А в такой ситуации корова, в лучшем случае, очень скоро умрет сама. В худшем утащит за собой в могилу еще кого-нибудь»,- заявил он НСН.
Психологи назвали незамужних бездетных женщин самой счастливой категорией общества
Незамужние и бездетные женщины — самые счастливые люди в обществе. Такое заявление сделал психолог, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. По словам ученого, большинство людей признают, что счастливы состоять в браке, если их супруг или супруга в момент опроса находятся рядом. Долан добавил, что в действительности от брака выигрывают только мужчины. Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут. По его словам, женщины, напротив, не получают никакой пользы от замужества: «им приходится со многим мириться, и они раньше умирают».
Анатолий Вассерман: «Я знаю из наблюдений за многими холостяками, включая меня самого, что бессмейную жизнь сложно назвать счастливой или, хотя бы, полноценной. Так что, дорогие женщины и не менее дорогие мужчины, послушайте профессора Долана и сделайте наоборот», - посоветовал Анатолий Вассерман в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.