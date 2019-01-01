Вассерман: Бессемейную жизнь трудно назвать счастливой или, хотя бы, полноценной

Анатолий Вассерман: «Во-первых, голосовать за Владимира Владимировича в обозримом будущем нам вообще не придется. Сейчас он находится на втором подряд президентском сроке. Конечно, он может пропустить один срок, как уже делал, но, учитывая его возраст, подозреваю, что Владимир Владимирович вряд ли захочет идти в Кремль в третий раз. Ну а по смыслу, да, действительно, сейчас у нас власть делает далеко не все, что от нее хотят. Но меня интересует, за кого еще народ хотел бы проголосовать. Подозреваю, что в любом возможном списке Владимир Владимирович все равно будет на первом месте», - отметил Анатолий Вассерман в беседе с НСН.

