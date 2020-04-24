Семейные психологи против увеличения срока примирения при разводах

В России предложили в два раза увеличить срок примирения при расторжении брака. Сейчас в случае развода в органах ЗАГСа на примирение даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.

Однако семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН не поддержала такую инициативу, отметив, что бумажные вопросы не остановят тех, кто решил развестись. Идея, по ее словам, лишь спровоцирует злость на государство из-за помех быстрее закончить общение супругов между собой.

«Конкретно та ситуация, которая сейчас происходит в стране, никак не сократит количество разводов. То есть люди, которые хотят развестись, они все равно разведутся. Сам факт подачи документов, сам факт каких-то бумажных вопросов, он никак не влияет на людей. Люди могут разъехаться, люди могут не общаться, люди могут жить в состоянии войны, при этом не менять своего решения, а только злиться на государство за то, что оно не дает им официального развода, вставляет палки в колеса», — объясняет специалист.