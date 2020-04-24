Семейные психологи против увеличения срока примирения при разводах
Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН заверила, что увеличение срока примирения при разводе только спровоцирует злость на государство, а не сохранит семью.
В России предложили в два раза увеличить срок примирения при расторжении брака. Сейчас в случае развода в органах ЗАГСа на примирение даётся один месяц, при разводе в суде — до трёх месяцев.
Однако семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН не поддержала такую инициативу, отметив, что бумажные вопросы не остановят тех, кто решил развестись. Идея, по ее словам, лишь спровоцирует злость на государство из-за помех быстрее закончить общение супругов между собой.
«Конкретно та ситуация, которая сейчас происходит в стране, никак не сократит количество разводов. То есть люди, которые хотят развестись, они все равно разведутся. Сам факт подачи документов, сам факт каких-то бумажных вопросов, он никак не влияет на людей. Люди могут разъехаться, люди могут не общаться, люди могут жить в состоянии войны, при этом не менять своего решения, а только злиться на государство за то, что оно не дает им официального развода, вставляет палки в колеса», — объясняет специалист.
Светлана Бояриноват также перечислила виды помощи, которые могут повлиять на решение сохранить семью.
«Реальная помощь может заключаться в том, чтобы предоставить психолога, специалиста, медиатора, который с ними поговорит, узнает причину, подскажет решение конфликтов. То есть все-таки развод – это уже крайняя точка. Я знаю пары, которые годами остаются официально женаты, но при этом не общаются. Поэтому, к сожалению, сам факт бюрократии ничего не решает. И решать вопрос надо на другом уроне», — говорит она.
Говоря о семейных трудностях, с которыми россияне могут столкнуться в самоизоляции, психолог поясняет, что проблемы всплывут только у тех пар, у которых они были и до введения карантина.
«В период самоизоляции, как в период любого кризиса, проявляются те проблемы, которые между людьми и так есть. Какие-то обиды, какое-то напряжение. Это как алкоголь, он не меняет человека, а проявляет то, что и так есть в нем. Поэтому хорошо, если люди начнут разговаривать друг с другом, обсуждать какие-то проблемы и претензии. Диалог, простое общение, даже пусть на повышенных тонах сначала, это уже процесс, чтобы сделать проблемы явными. Но решения не будет, если, конечно, быть на пике эмоций, оскорблять друг друга и обвинять в чем-то. Нужно конструктивно обсуждать проблемы, искать компромисс», — советует эксперт.
Ранее психолог Светлана Бояринова в эфире НСН дала свои советы по сохранению семьи, которые могут пригодиться и не в период режима самоизоляции.
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