Психолог раскрыла, почему одинокие пенсионеры легко доверяют мошенникам

Как добавила бизнес-психолог, мошенники всегда тщательно готовятся к разговору с жертвой, что позволяет им хорошо втираться в доверие.

«Я работала с людьми разных возрастов, повергавшихся мошенничеству. Мошенники действительно работают четко и последовательно, держат человек в состоянии крайнего напряжения, и жертва не успевает даже остановиться и подумать, взвесить все… Даже 20-40-летние люди становятся жертвами. Мошенники готовятся к разговору с жертвой, изучают соцсети, проводят предварительные звонки под предлогом звонков ВЦИОМа, иных соцопросов. И всегда исследуют тех людей, с которых есть что взять», - заявила Куликова-Цай.

Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев сообщил «Радиоточке НСН», что блокировка звонков в мессенджере WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) помогло снизить число случаев мошенничества, однако злоумышленники регулярно находят все новые схемы.

