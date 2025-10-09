Психолог раскрыла, почему одинокие пенсионеры легко доверяют мошенникам
Мошенники всегда готовятся к разговору с жертвой и могут проводить предварительные звонки под предлогом соцопросов, сообщила НСН Юлия Куликова-Цай.
Наиболее уязвимы перед действиями мошенников одинокие пенсионеры, которым не хватает теплого общения, рассказала в пресс-центре НСН бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.
«Больше всего страдают одинокие пожилые люди, у которых нет партнера, нет рядом детей или внуков. Такие люди находятся в социальной изоляции, ее уровень повысился после пандемии коронавируса. Многие перестали ходить друг к другу в гости, общаться… Одинокие пенсионеры - это одна из самых уязвимых групп населения. Почему они доверяют мошенникам? Потому что им не хватает простого, теплого человеческого общения. А мошенники сегодня более прозорливы, чем некоторые психологи. Они целенаправленно ищут слабые места, через которые можно расположить к себе человека», - объяснила она.
Как добавила бизнес-психолог, мошенники всегда тщательно готовятся к разговору с жертвой, что позволяет им хорошо втираться в доверие.
«Я работала с людьми разных возрастов, повергавшихся мошенничеству. Мошенники действительно работают четко и последовательно, держат человек в состоянии крайнего напряжения, и жертва не успевает даже остановиться и подумать, взвесить все… Даже 20-40-летние люди становятся жертвами. Мошенники готовятся к разговору с жертвой, изучают соцсети, проводят предварительные звонки под предлогом звонков ВЦИОМа, иных соцопросов. И всегда исследуют тех людей, с которых есть что взять», - заявила Куликова-Цай.
Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев сообщил «Радиоточке НСН», что блокировка звонков в мессенджере WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) помогло снизить число случаев мошенничества, однако злоумышленники регулярно находят все новые схемы.
