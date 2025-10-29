Путин: Россия испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой

Россия провела 28 октября испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Как сообщает RT, об заявил президент РФВладимир Путин.

ВМФ получил первую подлодку с беспилотной системой «Посейдон»

В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка Минобороны, он указал, что мощность «Посейдона» существенно выше мощности самой перспективной российской межконтинентальной ракеты «Сармат».

«Такого в мире нет», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что при испытаниях «Посейдона» удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он «прошёл определенное количество времени».

Ранее Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
