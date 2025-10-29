«Олег, слушай себя!»: Мясников дал совет Газманову после запретов врачей
Александр Мясников заявил НСН, что Олега Газманова неизбежно ждет замена суставов, поэтому когда он к этому придет - лишь вопрос времени, так что не стоит себя в чем-то ограничивать.
Врач и телеведущий Александр Мясников на фоне врачебных запретов Олегу Газманову посоветовал через НСН народному артисту России прислушиваться к себе и своему организму и заниматься такой физической активностью, к которой он привык.
Ранее врачи запретили Газманову делать фирменные сальто, шпагат и даже тренироваться из-за серьёзных проблем с суставами, пишет Telegram-канал Mash. Мясников заявил, что рекомендации врачей, конечно, правильные, однако сам решил дать совет не как врач, а как опытный физкультурник.
«Как врач я присоединюсь к рекомендации специалистов. Есть много видов физической культуры, не столь травматичных для суставов. Можно делать массу вещей для поддержания формы. Как человек моего возраста, который уже 52 года занимается спортом, я бы ему сказал: "Олег, врачи – это хорошо, но слушай себя! Делай то, что тебе нужно, чтобы ты чувствовал себя живым. Мы все равно все когда-то умрем, все равно твоя ситуация с суставом приведет к его замене. Эта операция и так тебя ждет. Ты уже не мальчик, сустава тебе хватит лет на 20-25. Конечно, ты можешь прийти к замене сустава через 5 лет, а можешь – через год, но это все равно неизбежность"», - отметил врач.
Ранее руководитель фитнес-студии «БенеФит» Дарья Кожевникова в беседе с НСН напомнила, что человеческое тело создано для активных физических нагрузок и высмеяла предостережения врачей о вреде 10 тысяч шагов в день.
