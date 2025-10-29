«Как врач я присоединюсь к рекомендации специалистов. Есть много видов физической культуры, не столь травматичных для суставов. Можно делать массу вещей для поддержания формы. Как человек моего возраста, который уже 52 года занимается спортом, я бы ему сказал: "Олег, врачи – это хорошо, но слушай себя! Делай то, что тебе нужно, чтобы ты чувствовал себя живым. Мы все равно все когда-то умрем, все равно твоя ситуация с суставом приведет к его замене. Эта операция и так тебя ждет. Ты уже не мальчик, сустава тебе хватит лет на 20-25. Конечно, ты можешь прийти к замене сустава через 5 лет, а можешь – через год, но это все равно неизбежность"», - отметил врач.

