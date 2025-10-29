«В 2025 году застройщики не так много новых объектов ввели на рынок, это связано с тем, что многие льготные программы свернули, с высокой ключевой ставкой, снижением покупательской способности. В результате застройщики сосредоточились на том, чтобы допродавать те проекты, которые у них сейчас есть. В кулуарах говорят о том, что новые проекты запускать крайне рискованно, ввиду падения спроса и сложностей – повышения НДС, удорожания строительных материалов, в совокупности много факторов, которые влияют на строительную отрасль», - отметил собеседник НСН.

Эксперт не исключает возникновения дефицита готовых новостроек через два года.

«На рынке может появиться дисбаланс, когда спрос, превысит предложения. Застройщикам нерентабельно открывать старты новых продаж, когда льготные ипотеки ужесточаются, спрос покупательский не такой активный, риски большие. Плюс ко всему ключевая ставка все-таки остается на слишком высоком уровне для рынка недвижимости, несмотря на некоторые последние снижения. Отрасль в большей степени в 2025 году вытянула за счет как раз-таки льготных программ, введения рассрочки. Это позволяет поддерживать продажи на определенном уровне и не даёт рынку сильно делать перекос в ту или иную сторону», - пояснил Ракута.

По его словам, перспектив для снижения цен на жилье в текущих условиях не просматривается, а строительную отрасль ждут непростые времена.