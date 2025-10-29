Россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье
Строительная отрасль может оказаться в кризисе в 2026 году, заявил НСН эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Снижение продаж готового жилья в России вызвано сворачиванием льготных ипотечных программ и общей непростой ситуацией на рынке строительства. Об этом в комментарии НСН заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Спад продаж на уровне 5% ожидается на рынке недвижимости по итогам 2025 года. Такой прогноз озвучили на заседании комиссии по жилищной политике Российского союза промышленников и предпринимателей. Отмечено, что темпы запуска новых проектов демонстрируют восстановление, но по итогам года они отстанут от прошлогодних. Отмечается, что это может вызвать спад ввода в 2027–2028 годах и рост цен.
«В 2025 году застройщики не так много новых объектов ввели на рынок, это связано с тем, что многие льготные программы свернули, с высокой ключевой ставкой, снижением покупательской способности. В результате застройщики сосредоточились на том, чтобы допродавать те проекты, которые у них сейчас есть. В кулуарах говорят о том, что новые проекты запускать крайне рискованно, ввиду падения спроса и сложностей – повышения НДС, удорожания строительных материалов, в совокупности много факторов, которые влияют на строительную отрасль», - отметил собеседник НСН.
Эксперт не исключает возникновения дефицита готовых новостроек через два года.
«На рынке может появиться дисбаланс, когда спрос, превысит предложения. Застройщикам нерентабельно открывать старты новых продаж, когда льготные ипотеки ужесточаются, спрос покупательский не такой активный, риски большие. Плюс ко всему ключевая ставка все-таки остается на слишком высоком уровне для рынка недвижимости, несмотря на некоторые последние снижения. Отрасль в большей степени в 2025 году вытянула за счет как раз-таки льготных программ, введения рассрочки. Это позволяет поддерживать продажи на определенном уровне и не даёт рынку сильно делать перекос в ту или иную сторону», - пояснил Ракута.
По его словам, перспектив для снижения цен на жилье в текущих условиях не просматривается, а строительную отрасль ждут непростые времена.
«Можно будет говорить о кризисе отрасли в определенной степени в 2026 году на фоне сопутствующих факторов - дефицита новых проектов, подорожания стройматериалов, повышения НДС, сокращения рабочей силы в связи с новыми законами о миграции, и так далее. После ужесточения условий семейной ипотеки заемщиков станет меньше в какой-то момент под эту программу. Цены точно ниже не станут. Девелоперы в 80% строят за счет кредитных денег, проектного финансирования, а в бизнес-модели для банка, который предоставляет средства, четко прописана стоимость квадратного метра, по которой они должны продавать. Таким образом, сама система не даст застройщикам обрушить сильно цены», - заключил эксперт.
Согласно прогнозу ДОМ.РФ, по итогам 2025 года общий объем выдачи ипотеки из-за сокращения льготных программ упадет на 20% по сравнению с прошлым годом, до 3,8 трлн с 4,9 трлн рублей.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Национальное объединение строителей ранее поддержало идею некоторых депутатов выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка на определенный срок.
