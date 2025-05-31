В России предложили класть 100 тысяч рублей на счет каждого новорожденного

Депутаты Госдумы РФ Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили создать в стране систему сберегательных счетов для детей с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей для каждого новорожденного. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующий законопроект уже отправили на заключение в правительство. По словам депутатов, инициатива направлена на расширение системы господдержки семей с детьми через введение детского сберегательного счета.

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В беседе с изданием Миронов рассказал, что этими средствами совместно с накопившимися процентами можно будет воспользоваться после наступления совершеннолетия гражданина. По словам политика, соответствующий сберсчет поможет обеспечить равный старт при вступлении во взрослую жизнь, в том числе для получения образования или создания семьи.

Уточняется, что родителям не нужно будет писать специальное заявление для создания счета. Порядок его ведения и учета будет устанавливать правительство.

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ФОТО: ТАСС
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