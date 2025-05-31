В России предложили класть 100 тысяч рублей на счет каждого новорожденного

В беседе с изданием Миронов рассказал, что этими средствами совместно с накопившимися процентами можно будет воспользоваться после наступления совершеннолетия гражданина. По словам политика, соответствующий сберсчет поможет обеспечить равный старт при вступлении во взрослую жизнь, в том числе для получения образования или создания семьи.

Уточняется, что родителям не нужно будет писать специальное заявление для создания счета. Порядок его ведения и учета будет устанавливать правительство.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России средняя пенсия у женщин больше, чем у мужчин.