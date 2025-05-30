В Госдуме объяснили, зачем проверять репродуктивное здоровье детей

Комментируя приказ Минздрава РФ о проверке репродуктивного здоровья детей с шести лет, он указал, что это нужно для того, чтобы уже в детском возрасте выявить нарушения, что увеличит шансы вылечить бесплодие.

«Никто развращать детей не собирается... Сами методы оценки будут максимально деликатные», — отметил парламентарий.

Леонов добавил, что число бесплодных пар в РФ растет и такой мониторинг «будет только в плюс всем».

Ранее генеральный директор клиники репродукции «Скайферт» Любовь Виноградова заявила, что в России есть дефицит препарата «Оргалутран», который назначают при лечении бесплодия, сообщает РЕН ТВ.

