В Госдуме объяснили, зачем проверять репродуктивное здоровье детей
Проблема бесплодия в России очень серьезная, поэтому необходимо принимать меры. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Комментируя приказ Минздрава РФ о проверке репродуктивного здоровья детей с шести лет, он указал, что это нужно для того, чтобы уже в детском возрасте выявить нарушения, что увеличит шансы вылечить бесплодие.
«Никто развращать детей не собирается... Сами методы оценки будут максимально деликатные», — отметил парламентарий.
Леонов добавил, что число бесплодных пар в РФ растет и такой мониторинг «будет только в плюс всем».
Ранее генеральный директор клиники репродукции «Скайферт» Любовь Виноградова заявила, что в России есть дефицит препарата «Оргалутран», который назначают при лечении бесплодия, сообщает РЕН ТВ.
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