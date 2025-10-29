В Копейске найдены тела 16 погибших в результате взрыва

В Копейске завершили аварийно-спасательные работы после взрыва на местном предприятии. Об этом заявили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В Стерлитамаке при взрыве на заводе «Авангард» погибли 3 человека

Отмечается, что в итоговом списке жертв происшествия 23 человека, пока найдены тела 16 погибших.

«Останки ещё 7 погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается», - говорится в сообщении.

Взрыв и возгорание на предприятии в Копейске произошли в ночь на 23 октября. В следственном комитете РФ заявили, что причиной инцидента стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Губерния» / Челябинская область
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывЧелябинская Область

