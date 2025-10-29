В Копейске найдены тела 16 погибших в результате взрыва

Путин сообщил об испытаниях подводного аппарата «Посейдон» Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией Путин заявил, что россияне мало едят рыбы и морепродуктов Сергей Шнуров заявил, что в его творчестве часто присутствуют русские мотивы Отказ от продажи попкорна и напитков приведет к гибели кинотеатров