В Копейске найдены тела 16 погибших в результате взрыва
В Копейске завершили аварийно-спасательные работы после взрыва на местном предприятии. Об этом заявили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Отмечается, что в итоговом списке жертв происшествия 23 человека, пока найдены тела 16 погибших.
«Останки ещё 7 погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается», - говорится в сообщении.
Взрыв и возгорание на предприятии в Копейске произошли в ночь на 23 октября. В следственном комитете РФ заявили, что причиной инцидента стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
